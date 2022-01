Gia đình bé V.A. nói gì về dòng nhật ký đau thương nghi của bé viết?

Ghi nhận của PV, đây chỉ là một số trong nhiều mảnh giấy V.A. viết vì mỗi lần nhớ mẹ và em trai, mỗi lần bị đánh đập đau đớn là bé đều viết và thả dưới gầm bàn như là đang gửi cho mẹ vậy.

Liên quan đến những dòng nhật ký đó, chia sẻ với PV, anh Quang Vinh, bác ruột của bé V.A cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, hiện trường tại căn chung cư đã bị niêm phong. Chúng tôi không biết về đoạn nhật ký lan truyền trên mạng xã hội.

Qua thông tin báo chí, tôi biết cơ quan tố tụng đã khởi tố bổ sung tội giết người và hành hạ người khác đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội che giấu tội phạm và tội hành hạ người khác. Ngoài ra, từ ngày xảy ra vụ việc của cháu tôi đến nay gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của cơ quan CSĐT".



Một trong số mảnh giấy khác lan truyền trên MXH được cho là của bé V.A.