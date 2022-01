Gia đình bé gái bị dì ghẻ đánh tử vong mời thêm luật sư hỗ trợ

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ án bé N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) bị dì ghẻ bạo hành tử vong vẫn đang nhận được sự quan lớn của dư luậ. Cơ quan chức năng vẫn đang trong giai đoạn điều tra tích cực và cẩn trọng để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Theo diễn biến mới nhất của vụ việc, ngày 7/1/2022, nguồn tin Bảo Vệ Pháp Luật từ VKSND TP HCM xác nhận đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của Công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê tỉnh Gia Lai) về tội "Giết người" quy định tại Điều 123 BLHS và tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 BLHS năm 2015.

VKSND TP.HCM cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của Công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" quy định tại Điều 389 BLHS năm 2015.

Ghi nhận của Pháp luật & Bạn đọc, mới đây, gia đình nhà bé V.A. đã mời thêm luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) hỗ trợ pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé.