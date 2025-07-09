Giá điện sẽ điều chỉnh thế nào nếu phân bổ khoản lỗ gần 45.000 tỉ đồng của EVN?

Bộ Công Thương đã gửi hồ sơ tới Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72 năm 2025 liên quan đến cơ chế và thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng vào giá bán lẻ điện bình quân

Bộ Công Thương chính thức đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng vào giá bán lẻ điện bình quân, trong đó nêu ra 2 phương án. Cùng với đó, cơ quan soạn thảo cũng đề nghị phân bổ chênh lệch tỉ giá đánh giá lại chưa được phân bổ, chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện.

Thời gian dự kiến trình ban hành Nghị định trên vào tháng 9-2025.