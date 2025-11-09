Giá điện 'gánh' lỗ EVN tác động 30 triệu hộ gia đình, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam kiến nghị

Bộ Công Thương đã gửi hồ sơ tới Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72 năm 2025 liên quan đến cơ chế và thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Bộ Công Thương chính thức đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng vào giá bán lẻ điện bình quân.



Đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng vào giá bán lẻ điện bình quân đang là chủ đề quan tâm từ nhiều bên

Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam bày tỏ sức quan tâm đến Dự thảo Nghị định trên. Nhất trí với quan điểm: "Bảo đảm mục tiêu chi phí được tính toán trong giá bán lẻ điện được rõ ràng, công khai, minh bạch, khả thi và đầy đủ pháp lý trong quá trình thực hiện", theo đó Hội đề nghị Dự thảo trên bổ sung quan điểm "Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện".