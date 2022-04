Giả danh Thượng tá Công an lừa tiền tỷ của phụ nữ

Vay được của chị H là hơn 1,2 tỷ đồng, Tuấn đầu tư vào chứng khoán, tiêu dùng cá nhân... Tuy nhiên, khi chị H hỏi tiền thì Tuấn không trả, thay số điện thoại và bỏ trốn vào Bình Dương. Thấy vậy, chị H biết bị lừa nên đã đến công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã lên mạng internet đặt mua trang phục giả của ngành công an và giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người nhẹ dạ cả tin.

Cơ quan CSĐT cũng thông báo ai là nạn nhân của Tuấn thì liên hệ với công an nơi gần nhất để giải quyết.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị