Giá chung cư ở tỉnh lẻ 'nhảy múa' lên đến 80 triệu đồng/m2

Nếu khách có thiện chí muốn mua thì hiện giờ còn rẻ hơn mấy hôm trước, vì trước đó đẩy giá lên cao để bán ăn chênh. Thời điểm trước, có căn chung cư ở dự án chênh tới 300 triệu đồng so với giá sàn mà vẫn chưa bán. Giờ chênh 300 triệu đồng khó bán, nên nhiều người chấp nhận giảm, chỉ lãi 100 – 200 triệu đồng cũng bán suất. Có căn đẹp chênh tới 400 triệu. Căn nhìn ra phố đi bộ là đắt nhất.

Cũng theo môi giới bất động sản này, dự án chưa đủ điều kiện để bán. Kể cả mua đi bán lại giữa cá nhân với nhau cũng chỉ có phiếu đặt cọc. Nếu thiện chí, khách hàng đặt cọc khoảng 100 triệu đồng giữ chỗ, cộng thêm tiền chênh mua lại thì sẽ nhận phiếu hẹn vào tiền.

Dự án The InterOne đang trong quá trình xây dựng, nhưng cò đất đã giao bán. Ảnh: Nguyễn Thắng



Một môi giới bất động sản khác cho biết, dự án The InterOne vừa mở bán 2 đợt nên đã bán hết hàng, hiện chỉ mua lại từ người khác. Số tiền chênh khi mua lại khoảng 300 – 400 triệu đồng/căn so với giá chủ đầu tư đưa ra. Tính ra, hiện nay mua lại có giá khoảng 70 – 80 triệu đồng/m2.

Có căn chung cư trong dự án mà vị “cò đất” này vừa lấy cho khách với giá 80 triệu đồng/m². Theo người mua giới bất động sản này, hiện tại, nếu khách hàng có nhu cầu thực sự tìm căn chung cư của dự án thì cần ký quỹ 10% giá trị, cộng thêm tiền chênh. Tiền chênh thêm từ 300 – 400 triệu đồng/căn. Hiện việc mua bán có thể viết giấy tay với nhau hoặc làm công chứng vi bằng.

Theo môi giới bất động sản, những dự án như The InterOne thường bán qua sàn bất động sản hoặc đại lý. Hiện tại, với giá khoảng 70 – 80 triệu đồng/m2, khách hàng vẫn có thể đầu tư. Bởi lẽ, giá chung cư tăng trưởng theo từng giai đoạn, như lúc khởi công, xây dựng lên đến mặt đất, cất nóc cho đến khi bàn giao. Dựa vào các thời điểm này, nhà đầu tư có thể “lướt sóng”. Thậm chí, có dự án chung cư bên cạnh, tiền chênh bán ra lên đến cả tỷ đồng.