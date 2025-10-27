Giá chung cư khu vực cao nhất Hà Nội, chạm ngưỡng hơn 300 triệu đồng/m2

Nguồn cung và giao dịch chung cư đều tăng

Tại báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam quý III/2025, Bộ phận Nghiên cứu và phát triển - BHS Group (BHS R&D) cho biết, tổng nguồn cung sơ cấp nhà ở cao tầng đạt hơn 37.600 căn hộ, nguồn cung phần lớn đến từ Hà Nội (32%) và TP. HCM (28%). Riêng tại Hà Nội và TP.HCM, tổng nguồn cung quý III/2025 đạt gần 22.800 căn hộ.

Theo BHS R&D, lũy kế 9 tháng đầu năm cả nước đạt 74.600 căn. Riêng trong quý III/2025 ghi nhận 26 dự án mới ra mắt, cung cấp ra thị trường gần 13.900 căn hộ; lượng giao dịch trong quý III/2025 đạt hơn 28.800 căn.

Nguồn cung và lượng giao dịch chung cư Hà Nội đều tăng so với các quý đầu năm và cùng kỳ năm ngoái.

Với thị trường Hà Nội, theo báo cáo, mặc dù rơi vào thời điểm tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch) nhưng thị trường nhà ở cao tầng trong quý III/2025 vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi nguồn cung và lượng giao dịch đều tăng so với các quý đầu năm và cùng kỳ năm ngoái.