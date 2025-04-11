Giá chung cư Hà Nội ngưỡng 100 triệu đồng/m2, người mua 'đuối sức'

Giá trung bình 100 triệu đồng/m2

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội trong quý 3/2025 tiếp tục duy trì xu hướng tăng, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Chẳng hạn tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tăng mạnh, trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% số căn hộ thuộc nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá chung cư trên thị trường sơ cấp tăng mạnh, kéo theo mặt bằng giá toàn thị trường tăng cao.

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư Hà Nội chạm ngưỡng trên 100 triệu đồng/m2.

Báo cáo cập nhật thị trường quý 3/2025, bà Đỗ Thu Hằng Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của Savills Hà Nội cho biết, trong quý này, Hà Nội ghi nhận 6.300 căn hộ mới được tung ra thị trường, nâng tổng số nguồn cung 9 tháng đầu năm lên khoảng 20.000 căn, mức tương đối cao so với các đô thị lớn khác như TP. HCM, Hải Phòng hay Đà Nẵng.