Gia chủ tự tay cải tạo căn nhà cũ thành nơi nghỉ dưỡng yên bình ở Hội An

Thúy Hiền| 20/09/2025 10:26

Cảm thấy quá ngột ngạt với công việc nam gia chủ quyết định vào Hội An nghỉ ngơi. Chỉ cần đạp xe trên phố cổ vào sáng sớm và qua các cánh đồng xung quanh đã quyết định mua một căn nhà cũ để cải tạo lại làm nơi nghỉ dưỡng.

Hiện trạng căn nhà nhỏ tuy không quá cũ kỹ nhưng chưa được tối ưu về công năng lẫn thẩm mỹ. Nam gia chủ giữ lại kết cấu căn nhà cũ và thiết kế lại hoàn toàn từ ngoài vào trong.

Bên ngoài, ngôi nhà được sơn trắng toàn bộ giữ nguyên màu ngói đỏ, kết hợp cùng hiên gỗ và hồ nước nhỏ phía trước. Toàn bộ sân được lát lại đá và trồng thêm cây xanh xung quanh tạo nên không gian thoáng mát và thư thái.

Bên trong, không gian mở được sử dụng cho phòng khách, bếp và bàn ăn lớn. Sàn được thay gạch lát. Hai bên mở thêm cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên vào nhà. Phòng khách và khu vực bàn ăn bởi khung vòm cong mềm mại.

Phòng ngủ được đặt trên tầng 2 cùng với phòng tắm có bồn cho thời gian riêng tư. Không gian tràn ngập ánh sáng và thoáng đãng nhờ phần mái cao.

Về đồ nội thất, gia dụng, decor, ... nam gia chủ đều tự tìm mẫu và tự đặt. Tuy rất mất nhiều thời gian nhưng đây lại là công việc anh thích và giúp anh thư giãn.

