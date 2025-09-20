Gia chủ tự tay cải tạo căn nhà cũ thành nơi nghỉ dưỡng yên bình ở Hội An

Hiện trạng căn nhà nhỏ tuy không quá cũ kỹ nhưng chưa được tối ưu về công năng lẫn thẩm mỹ. Nam gia chủ giữ lại kết cấu căn nhà cũ và thiết kế lại hoàn toàn từ ngoài vào trong.

Bên ngoài, ngôi nhà được sơn trắng toàn bộ giữ nguyên màu ngói đỏ, kết hợp cùng hiên gỗ và hồ nước nhỏ phía trước. Toàn bộ sân được lát lại đá và trồng thêm cây xanh xung quanh tạo nên không gian thoáng mát và thư thái.