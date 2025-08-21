Gia chủ ‘khóc đứng khóc ngồi’ với đàn hổ 9 con ăn hết tiền triệu mỗi ngày

“Việc nuôi hổ không vì mục đích thương mại, buôn bán nên rất tốn kém về công sức, tiền bạc. Một con hổ đực trưởng thành có thể ăn tới 10kg thịt mỗi ngày, con cái khoảng 7kg. Tính ra, cả đàn tiêu thụ gần một tạ thịt, tốn cả triệu đồng mỗi ngày”, ông Bạch cho biết.

Cũng theo ông Bạch, giấy phép nuôi nhốt hổ đã hết hạn từ năm 2017. Từ đó đến nay, gia đình nhiều lần xin cấp phép lại nhưng không được do không đủ điều kiện và vướng thủ tục pháp lý.

Theo cán bộ phụ trách Trạm Kiểm lâm Mục Sơn (thuộc Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc), trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến trước đây được cấp phép nuôi nhốt, nhưng giấy phép đã hết hạn từ năm 2017. Nguyên nhân không được gia hạn là do căn cứ Luật Đa dạng sinh học 2008 và Nghị định 160/2013, trại hổ này “chưa đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học”.

Về phía gia đình, hiện không có đủ kinh tế và điều kiện để lập cơ sở bảo tồn. Gia đình chỉ được giao tiếp tục nuôi dưỡng đàn hổ, song không có quyền thay đổi hiện trạng, mua bán, vận chuyển hay giết mổ.

Trại hổ được làm bằng hàng rào sắt kiên cố. Ảnh: Lê Dương

Phía kiểm lâm và chính quyền địa phương, hằng tuần đều cử cán bộ đến kiểm tra quy trình chăm sóc, đảm bảo không xảy ra việc trao đổi, giết mổ hay buôn bán. Toàn bộ hoạt động chăm sóc hổ đều được ghi chép, theo dõi định kỳ hằng tuần và hằng tháng.

“Do gia đình ông Chiến không thành lập cơ sở bảo tồn nên cơ quan chức năng đang tích cực tìm phương án chuyển giao đàn hổ cho đơn vị có đủ điều kiện và thẩm quyền chăm sóc. Hiện đã có một số đơn vị sẵn sàng tiếp nhận, tuy nhiên hai bên chưa thống nhất được về việc hỗ trợ hoàn kinh phí xây dựng chuồng trại và chi phí chăm nuôi nhiều năm qua”, vị cán bộ kiểm lâm cho biết.