Gia cảnh Ngân 98 ở quê

Ngân 98 sinh ra và lớn lên ở một vùng quê tại tỉnh Gia Lai (trước là Bình Định). Trên thực tế, Ngân 98 từng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình trên sóng livestream. Cô cho biết ba mẹ cô là người bình thường buôn bán hoa quả, không phải đại gia, không giàu có.

Lúc này, những thông tin liên quan đến gia đình Ngân 98 càng được nhiều người quan tâm hơn. Đặc biệt là gia cảnh vợ Lương Bằng Quang trước khi giàu lên nhờ kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng như thế nào?

Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) đang là cái tên gây chú ý trước thông tin cô bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, trong khi nữ DJ là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop. Trong đó, mẹ ruột của cô - bà T.T.T đứng tên giám đốc.

Thậm chí, trong một livestream vào tháng 9/2024, khi nhắc về quá khứ, cô còn cho biết không có bạn vì bản thân chỉ tập trung kiếm tiền, không dám chi tiền cho bản thân: “Nhà Ngân không giàu đâu. Ngân dành ra 5 năm để Ngân làm, làm liên tục không đi chơi, không có bạn luôn. Bạn rủ đi chơi, đi sinh nhật không bao giờ đi. Tại lúc đó Ngân lo làm đó, do Ngân chưa có điều kiện kinh tế, bạn bè Ngân thì có rồi.

Ngân rất tiếc tiền để mua một cái váy luôn. Váy bình thường thì không được mà váy đẹp mà mua thì tiếc quá, tiếc tiền, mồ hôi công sức mình làm sáng đêm mà. Làm mà không ngủ luôn đó”.

Cô cho biết từ lâu đã luôn có suy nghĩ, muốn kiếm tiền để lo cho bản thân, phụ giúp gia đình và nuôi 2 đứa em phía sau.

Cũng trong năm 2024, Ngân 98 đăng ký kết hôn với Lương Bằng Quang nhưng cả hai chưa tổ chức đám cưới. Lương Bằng Quang nhiều lần về quê vợ, anh khoe clip được mẹ vợ đối đãi nồng hậu. Tuy nhiên, càng về sau, không còn thấy sự xuất hiện của của các nhân vật nhà Ngân 98 trong các video của Lương Bằng Quang.