Gia cảnh đặc biệt của tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Người đẹp Đắk Lắk - Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh năm 2004) đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tối 14-9 tại TP HCM.

Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Cô từng tham gia cuộc thi vào năm 2024, vào top 15 chung cuộc. Trong hai tháng tại sân chơi nhan sắc, Yến Nhi giữ phong độ qua nhiều vòng thi phụ và gây chú ý với khán giả trên nhiều diễn đàn nhan sắc. Cô từng vào top 5 Grand Heat (Trình diễn áo tắm), được đánh giá cao tại vòng Grand Voice Award.