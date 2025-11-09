Giá căn hộ tiếp tục tăng mạnh

“Dù không còn những đợt tăng trưởng nóng như giai đoạn trước, mặt bằng giá căn hộ vẫn ghi nhận xu hướng đi lên ổn định tại hầu hết các tỉnh, thành”, báo cáo của Biggee nêu.

Theo báo cáo thị trường căn hộ chung cư toàn quốc của Biggee, từ đầu năm 2025 đến nay, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục giữ vai trò điểm tựa của thị trường bất động sản, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Khảo sát dữ liệu tin đăng bán từ đầu năm đến này (đã loại bỏ tin ảo và trùng lặp) cho thấy căn hộ dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường Hà Nội. Tỷ trọng giao dịch ở phân khúc này chỉ còn 2,7%. Ngay cả tại Hưng Yên - khu vực vệ tinh giáp ranh Hà Nội thì số lượng giao dịch dưới 2 tỷ cũng rơi xuống dưới 5%.

Ở mức tài chính 3 tỷ đồng, trước đây người mua được xem là rủng rỉnh để lựa chọn một căn hộ chất lượng tốt tại Hà Nội. Tuy nhiên hiện nay, con số này chỉ đáp ứng được 12% nhu cầu mua bán, trong khi tại TPHCM tỷ lệ này vẫn ở mức 27%.

Thị trường cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Với 5 tỷ đồng, người mua gần như có thể lựa chọn bất kỳ căn hộ nào tại Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Dương hay Hải Phòng. Tuy nhiên tại Hà Nội, số tiền này chỉ mở ra chưa đến 50% cơ hội lựa chọn căn hộ. Điều này phản ánh mức độ tăng giá và khan hiếm nguồn cung phù hợp túi tiền của số đông tại Hà Nội.