Giá căn hộ tăng 30%, lên 82 triệu đồng/m2

CBRE dự báo, tổng nguồn cung căn hộ và nhà phố tại Hà Nội trong nửa cuối năm 2025 và đầu năm 2026 có thể đạt 33.000 - 35.000 sản phẩm. Thị trường này được kỳ vọng tiếp tục duy trì ổn định nguồn cung đến năm 2028. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ sẽ có xu hướng giảm do mức giá cao và người mua có nhiều sự lựa chọn hơn.

Tại khu vực phía Nam, nếu chỉ xét TPHCM cũ thì nguồn cung căn hộ trong giai đoạn 2025 - 2027 sẽ rất ít, dao động từ 10.000 - 15.000 sản phẩm. Tuy nhiên, nếu gộp chung các thị trường lân cận, nguồn cung thị trường phía Nam lại có sự tăng nhẹ. Vì vậy, thị trường phía Nam vẫn sẽ là thị trường có diễn biến sôi động trong thời gian tới.

Về mức giá, xu hướng tăng giá tại các khu đô thị vệ tinh đã bắt kịp tốc độ tăng của TPHCM, đặc biệt là Long An (cũ) - khi địa phương này có nhiều dự án quy mô lớn, tốc độ triển khai nhanh, nên mức tăng giá nhiều khả năng sẽ cao hơn thị trường khác.

Tương tự, sản phẩm nhà liền thổ nếu tính riêng TPHCM thì nguồn cung rất ít, còn gộp chung với các tỉnh phía Nam thì sẽ có xu hướng tăng, thậm chí tốc độ tăng khá cao, đặc biệt là trong giai đoạn 2026 - 2027.

Về giá, thị trường TPHCM có xu hướng ổn định do nguồn cung nội thành không nhiều, nếu có tăng thì xuất hiện ở các khu vực như Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ - đây là các khu vực này có mặt bằng giá không cao so với mặt bằng trung tâm hiện tại. Do đó, khả năng cao mặt bằng giá nhà liền thổ tại TPHCM sẽ có xu hướng giảm.

“Thị trường bất động sản hiện chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi người mua. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thiết kế, diện tích, cách bố trí không gian, cũng như các chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ vay vốn, tặng nội thất… Ngoài ra, yếu tố quản lý vận hành và định hướng cộng đồng cư dân cũng ngày càng được coi trọng”, ông Kiệt nói.