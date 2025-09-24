Giá căn hộ cũ, mới đồng loạt tăng giá

Khảo sát của PV Tiền Phong cho thấy, giá bất động sản tại khu vực TPHCM (cũ) từ 100 triệu đồng/m2 trở lên chiếm tới 90% giỏ hàng mở bán. Một số dự án chào thị trường như Eaton Park của Gamudaland, The Privé của Đất Xanh Group, căn hộ Diamond Sky của Vạn Phúc Group, phân khu The Beverly và Lumiere Boulevard thuộc Khu đô thị Vinhomes Grand Park… đều có giá từ 120 - 150 triệu đồng/m2.

Dữ liệu của CBRE Việt Nam cho thấy, trong quý II/2025 giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, giá thứ cấp tăng 15%. Hiệu ứng tăng giá sơ cấp tại TPHCM cũng không kém khi tăng 29% trong vòng 1 năm, giá thứ cấp tăng 13%/năm.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, giá căn hộ 60 - 100 triệu đồng/m2 hiện chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung. Trong khi, giá 30 - 40 triệu đồng/m2 đã “tuyệt chủng” từ lâu, giá sơ cấp từ 50 - 55 triệu đồng/m2 cũng trở nên khó tìm ở giai đoạn này.

Giá bán thứ cấp các dự án căn hộ dọc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên cũng tăng trung bình từ 70 - 150% trong vòng 4 năm qua. Cụ thể, căn hộ Masteri Thảo Điền và Masteri An Phú hiện có giá từ 90 - 120 triệu đồng/m2, tăng khoảng 30% so với đầu năm và 80% so với năm 2019. Dự án Thảo Điền Residence tăng từ 94 triệu đồng/m2 lên 142 triệu đồng/m2. Các dự án khác như The Nassim, Gateway Thảo Điền, The Vista An Phú, The Estella, Thảo Điền Pearl đều ghi nhận mức tăng từ 20 - 50% trong 3 năm qua.

Đáng chú ý, các căn hộ dọc tuyến quốc lộ 13 thuộc địa bàn Bình Dương cũ cũng tăng giá phi mã. Hiện nay, khu vực này hiện rất hiếm dự án căn hộ còn ở ngưỡng giá từ 50 triệu đồng/m2. Hiện nay, bất động sản khu vực này lập mặt bằng mới. Giá nhà đất dọc tuyến quốc lộ 13 đã chạm ngưỡng từ 100 - 180 triệu đồng/m2, trong khi giá căn hộ hầu hết đã đạt mức 60 - 80 triệu/m2. Điều này khiến cơ hội mua được căn hộ giá dưới 3 tỷ đồng/căn ngày càng xa tầm với. Chẳng hạn, Phú Cường Group hiện đang rumor căn hộ Landmark Bình Dương với giá khoảng 70 triệu/m2. Với giá này, căn diện tích 50 m2 đã là 3,5 tỷ đồng/căn, chưa bao gồm thuế VAT.

Tương tự, dự án Hồ Gươm Xanh của TBS Group đang chạy rumor giá 70 triệu/m2, dự án The Emerald Boulevard Bình Dương - Lê Phong cũng đang được rao bán với giá từ 70 triệu/m2, dự án The Glory - Becamex Tokyu có giá rumor 60 triệu/m2, dự án Sycamore - Capitaland rao bán từ 58 triệu/m2, dự án The Ten - Becamex Tokyu đang bán giá 60 triệu/m2.

Trong quý II/2025, giá nhà đất TPHCM tăng hơn 48% so với năm 2019.

Theo dữ liệu mới nhất từ Savills Việt Nam, TPHCM (cũ) đã đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở trong suốt 5 năm gần đây. TPHCM đặt mục tiêu phát triển khoảng 235.000 căn nhà mới trong giai đoạn 2021 - 2025 nhưng chỉ thực hiện được 24% chỉ tiêu và còn thiếu hụt 179.000 căn. Chênh lệch cung cầu bị nới rộng vì quy trình phê duyệt chậm và siết chặt các quy định pháp lý. Khi nguồn cung ít mà lại nghiêng về các dự án cao cấp và hạng sang của chủ đầu tư có thương hiệu, mặt bằng giá bình quân tại TPHCM sẽ tăng lên.