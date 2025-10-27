Giá Bitcoin tăng mạnh từ thông tin thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, và Fed có thể giảm lãi suất

Thanh Phượng (Tổng hợp)| 27/10/2025 15:37

Giá Bitcoin tiếp tục thể hiện sức mạnh ấn tượng, khi duy trì giao dịch quanh mốc hơn 115.000 USD, đưa vốn hóa thị trường lên gần 2.300 tỉ USD và khối lượng giao dịch trong 24 giờ vượt 40 tỉ USD.

bitcoin-157-16578444058621510221527.jpg

Theo dữ liệu mới nhất từ CoinMarketCap, giá Bitcoin (BTC) hiện đang ở mức 115.382 USD (tương đương khoảng 2,85 tỷ VND, dựa trên tỷ giá USD/VND hiện tại). Trong 24 giờ qua, giá đã tăng 3,2%, với mức dao động từ thấp nhất 111.742 USD đến cao nhất 116.273 USD.

So với tuần trước, Bitcoin đã tăng khoảng 6%, nhưng vẫn thấp hơn đỉnh cao nhất mọi thời đại là 126.198 USD (đạt được vào ngày 6/10/2025, tức giảm khoảng 8,6% từ đỉnh).

Không có biến động lớn đột ngột hôm nay, nhưng thị trường đang khá sôi động với đà tăng ổn định. Bitcoin đã "soar" (tăng vọt) 3,41% lên khoảng 115.243 USD trong phiên sáng nay, 27/10, nhờ phá vỡ các mức kháng cự và gây ra các đợt thanh lý vị thế short (bán khống) lớn từ trader.

Điều này được hỗ trợ bởi tin tức tích cực như thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giảm lo ngại về thuế quan, và sự quan tâm từ tổ chức như JPMorgan bắt đầu chấp nhận crypto làm tài sản thế chấp cho vay.

Thị trường crypto nói chung đang có độ biến động trung bình (volatility khoảng 4,88% trong 30 ngày qua), với 18/30 ngày "xanh" (tăng giá). Tuy nhiên, có dấu hiệu "nén" volatility (giảm dao động ngắn hạn), thường báo hiệu động thái lớn sắp tới – có thể là tăng tiếp nếu Bitcoin giữ trên 114.500-115.000 USD, hoặc điều chỉnh nếu phá vỡ hỗ trợ 108.000 USD.

Các yếu tố ảnh hưởng đến đà tăng giá của Bitcoin có thể kể đến bao gồm: Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất; dòng tiền tổ chức đổ vào ETH và BTC; dự báo giá có thể chạm 120.000-126.000 USD vào cuối tháng nếu đà tăng tiếp tục.

Thị trường crypto tổng thể đang có đà tăng tích cực, với vốn hóa toàn cầu đạt 3,89 nghìn tỷ USD (tăng 3,03% trong 24 giờ qua) và khối lượng giao dịch tăng vọt 100,58% lên 159,2 tỷ USD. Stablecoin chiếm tỷ lệ lớn (97,5%), cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định giữa lúc biến động.

Dưới đây là tình hình giá và thay đổi 24 giờ của top 10 coin lớn (ngoại trừ Bitcoin), dựa trên dữ liệu mới nhất từ CoinMarketCap:

anh-man-hinh-2025-10-27-luc-15.47.33.png
Theo Tổng hợp
