Giá Bitcoin tăng mạnh từ thông tin thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, và Fed có thể giảm lãi suất

Theo dữ liệu mới nhất từ CoinMarketCap, giá Bitcoin (BTC) hiện đang ở mức 115.382 USD (tương đương khoảng 2,85 tỷ VND, dựa trên tỷ giá USD/VND hiện tại). Trong 24 giờ qua, giá đã tăng 3,2%, với mức dao động từ thấp nhất 111.742 USD đến cao nhất 116.273 USD.

So với tuần trước, Bitcoin đã tăng khoảng 6%, nhưng vẫn thấp hơn đỉnh cao nhất mọi thời đại là 126.198 USD (đạt được vào ngày 6/10/2025, tức giảm khoảng 8,6% từ đỉnh).