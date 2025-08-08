Giá biệt thự ở TPHCM chạm ngưỡng gần 1 tỷ đồng/m2

Giá tăng mạnh

Theo báo cáo thị trường bất động sản của CBRE Vietnam, so với cùng kỳ năm trước, nguồn cung nhà liền thổ tại TPHCM trong quý II/2025 đã tăng gấp 2,8 lần. Tuy nhiên, nguồn cung mới vẫn ở mức hạn chế nhưng giá chào bán thứ cấp nhà liền thổ tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Về giá bán sơ cấp của nhà liền thổ tại TPHCM trong quý vừa qua, đại diện CBRE Vietnam cho biết, giá bán trung bình trên thị trường đạt khoảng 303 triệu đồng/m2.

Toàn cảnh khu biệt thự trong dự án Saroma Villa ở Thủ Thiêm. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Tương tự, Avison Young Việt Nam cho biết, trong quý II/2025, thị trường ghi nhận thêm 132 căn nhà phố đến từ một dự án tại phường An Lạc (quận Bình Tân cũ) và 74 căn nhà phố ở một dự án tại khu Nam TPHCM.

Ở khu Đông, có 226 căn nhà phố và biệt thự thấp tầng ven sông Gladia do Khang Điền và Keppel Land hợp tác phát triển, với tổng diện tích rộng 11,8 ha, được chia thành ba phân khu là The Grand, The Grace và The Posh. Các dòng sản phẩm đa dạng từ liên kế sân vườn, song lập, đơn lập đến tứ lập có giá bán từ 38 - 43 tỷ đồng/căn, nhà phố có giá bán từ 25 - 30 tỷ đồng/căn.