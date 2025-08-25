Giá biệt thự, nhà phố ở TPHCM lên tới 700 tỷ đồng/căn

Giao dịch chỉ tập trung cục bộ ở nhóm sản phẩm có mức giá trung bình dưới 6 tỷ đồng/căn (thuộc tỉnh Long An cũ và Bình Dương cũ) và dưới 10 tỷ đồng/căn (thuộc khu vực TPHCM cũ).

Tuy nhiên, nguồn cung mới vẫn duy trì tình trạng khan hiếm khi chỉ chiếm khoảng 3% tổng nguồn cung sơ cấp và giảm khoảng 67% so với cùng kỳ. Sức cầu thị trường ở mức thấp, lượng tiêu thụ đạt 480 căn, tương đương khoảng 8% trên tổng cung sơ cấp và giảm khoảng 75% so với tháng trước.

Báo cáo thị trường nhà ở khu vực TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh do DKRA Consulting vừa công bố cho thấy, trong tháng 7, nguồn cung nhà liền thổ sơ cấp tại đây có khoảng 6.020 căn đến từ 87 dự án, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với tháng trước và vẫn neo cao. Cụ thể, giá biệt thự, nhà phố sơ cấp ở TPHCM trong tháng 7 dao động 2,5 - 700 tỷ đồng/căn, Đồng Nai khoảng 2,4 - 228,5 tỷ đồng/căn, Tây Ninh khoảng 2,7 - 39,4 tỷ đồng/căn.

Còn trên thị trường thứ cấp, mặt bằng giá nhà liền thổ tăng 1 - 2% so với hồi tháng 6. Các dự án mang tính thương mại cao, giao thương kết nối thuận lợi, đã hoàn thiện pháp lý, bàn giao nhà… thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Theo DKRA Consulting, lượng giao dịch phân khúc này trong tháng 7/2025 chỉ tập trung cục bộ ở nhóm sản phẩm có mức giá trung bình dưới 6 tỷ đồng/căn (khu vực Long An, Bình Dương cũ) và dưới 10 tỷ đồng/căn (khu vực TPHCM cũ). Mức giá cao khó tiêu thụ.

Xét về mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với tháng trước và vẫn neo cao do tác động của các loại chi phí đầu vào. Các chính sách bán hàng tiếp tục được chủ đầu tư áp dụng nhằm tăng thanh khoản và thu hút cư dân về sinh sống như miễn phí quản lý, tặng gói nội thất, kéo giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ gói vay ngân hàng,…

DKRA dự báo trong quý III/2025, nguồn cung mới tại khu vực này sẽ có sự phục hồi tích cực, trong đó sản phẩm phân bổ chủ yếu ở các dự án thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo. Dự kiến thị trường đạt khoảng 2.000 - 3.000 căn mở bán, tập trung chủ yếu ở các khu vực Long An cũ, Bình Dương cũ.