Giá bán iPhone tăng hơn 80% sau 14 năm

Theo nghiên cứu do công ty tài chính Self thực hiện tại 38 quốc gia, giá bán iPhone đã tăng 81% trên thế giới từ khi phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2007. Hiện tại, giá bán dòng iPhone 13 đắt hơn trung bình 437 USD so với iPhone 2G, có giá 499 USD vào năm 2007.

Để đưa ra số liệu, nhóm nghiên cứu đã thu thập giá bán các mẫu iPhone khi ra mắt tại từng quốc gia, chia cho GDP bình quân đầu người rồi so sánh với số liệu tương tự của iPhone 2G năm 2007. Kết quả cho thấy iPhone đắt hơn bao nhiêu so với chi phí sinh hoạt gia tăng tại mỗi nước.