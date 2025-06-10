Giá bạc hôm nay 6/10: Bạc trong nước tăng mạnh

Bạc Ancarat tăng 1,41 triệu đồng/kg

Sáng 6/10, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,85 - 1,90 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 50.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán vẫn giữ ở mức 50.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) là 48,51 - 49,76 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,41 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày 3/10.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,84 - 1,90 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 49,30 - 50,82 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,44 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,47 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,86 - 1,91 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới vượt ngưỡng kháng cự 48 USD/ounce

Sáng 6/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới tiếp tục tăng, giá bạc giao ngay niêm yết ở mức 48,31 USD/ounce, tăng 1,42 USD/ounce so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Giá bạc đã vượt ngưỡng kháng cự mạnh 48 USD/ounce.

Theo phân tích kỹ thuật của các chuyên gia, khi giá bạc vượt 48,06 USD/ounce, lực mua có thể được kích hoạt mạnh, đưa giá hướng tới vùng 49,8 USD/ounce - mốc cao nhất trong nhiều năm.

Khi giá bạc tiến sát ngưỡng 50 USD/ounce, thị trường lại xuất hiện biến động lớn, đây cũng là ngưỡng cản lớn dù thị trường bạc dù đang thuận lợi khi được hỗ trợ bởi việc FED giảm lãi suất với chính sách đồng USD rẻ.