Giá bạc hôm nay 27/10: Bạc trong nước “quay đầu” giảm

Bạc trong nước về mức 49,87 triệu đồng/kg

Sáng 27/10, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,84 - 1,90 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) là 48,45 - 49,87 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 290.000 đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,84 - 1,90 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 49,11 - 50,63 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 540.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 560.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 24/10.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,86 - 1,91 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới “thủng” ngưỡng kháng cự 48 USD/ounce

Sáng 27/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay niêm yết ở mức 47,95 USD/ounce, giảm 0,67 USD/ounce so với phiên giao dịch trước, giá bạc sau một phiên điều chỉnh nhẹ tiếp tục đà giảm.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, giá bạc đang trong một nhịp điều chỉnh sẽ tiếp tục có những phiên phục hồi kỹ thuật. Trong bối cảnh FED sắp diễn ra cuộc họp quan trọng, thị trường bạc đang trong trạng thái chờ đợi, về xu hướng trung hạn kim loại quý này vẫn trong đà tăng.