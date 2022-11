Ghi thiếu 1 bàn, Mexico bị loại cay đắng

Có được 2 bàn thắng liên tiếp và đội tuyển Ba Lan cũng thủng lưới 2 bàn trước Argentina, đội tuyển Mexico càng có lý do để tiếp tục tấn công. Dù bằng hiệu số bàn thắng-bàn thua và số bàn thắng, tỉ số này chưa đủ để đại diện Bắc Mỹ giành quyền đi tiếp do họ bị phạt thẻ nhiều hơn so với đối thủ. Mexico cần thêm một bàn thắng nữa.

Henry Martin và các đồng đội tấn công không biết mệt mỏi. Họ tạo ra thêm không ít cơ hội nguy hiểm. Phút 73, vẫn là Luis Chavez có pha đá phạt hiểm hóc nhưng lần này thủ môn Al Owais phản xạ xuất sắc.

Trong những phút cuối cùng, Mexico tiếp tục phung phí thêm những cơ hội và họ phải trả giá đắt. Phút bù giờ thứ năm, Al Dawseri ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Ả Rập Xê Út. Kết quả này khiến đội tuyển Mexico bị loại do kém Ba Lan về chỉ số phụ.