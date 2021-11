Ghen tuông, chồng khóa cửa nhốt vợ và cháu ngoại rồi đốt nhà

Chiều 1/11, lãnh đạo Công an huyện Châu Phú, An Giang xác nhận với Người Lao Động, trên địa bàn xã Bình Thủy vừa xảy ra vụ hỏa hoạn do đốt nhà làm 2 người bị thương nặng.

"Thông tin ban đầu, vụ này do người chồng ghen tuông, đánh đập vợ. Sau đó khóa trái cửa đốt nhà. Hiện tại vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường và điều tra", lãnh đạo Công an huyện Châu Phú trả lời trên Tuổi Trẻ.