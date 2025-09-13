Ghen phải… chất, phải thông minh

Tôi từng đọc 1 bài đăng trên hội nhóm mạng xã hội, người vợ tung những cuộc hội thoại giữa chồng và đồng nghiệp lên để xin lời khuyên "có nên hành động?".

Thoạt nhìn, tôi thấy những tin nhắn trao đổi, cảm ơn nhau đính kèm biểu tượng mặt cười, chẳng có gì gọi là thả thính, tần suất nhắn tin cũng không dày đặc. Thế nhưng, đa số các tài khoản xúi người vợ nên làm ầm ĩ, buộc chồng nghỉ việc, "thà đánh lầm còn hơn bỏ sót"...

Bài đăng của người vợ thu hút nhiều bình luận. lượt tương tác - Ảnh: Chụp từ mạng xã hội

Tôi không thể biết người vợ sau khi tham vấn cộng đồng mạng đã xử sự ra sao, nhưng tôi không thấm nổi chiêu làm ầm ĩ mà tập thể chị em "hiến kế". Ghen không phải là 1 cuộc chiến để giành giật, người phụ nữ bản lĩnh sẽ không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí, ghen một cách điên cuồng, thiếu kiểm soát và rồi tự làm xấu mặt bản thân.

Có 1 điều dễ nhận thấy là, khi nghi ngờ hoặc có vài bằng chứng rằng chồng say nắng ai đó, người vợ lúc nào cũng ở trong tâm lý nạn nhân. Họ luôn cho rằng mình là người bị hại, là người chịu thiệt thòi. Họ bắt đầu kiểm soát mọi hành động của chồng, từ điện thoại, tin nhắn đến những cuộc gặp gỡ. Họ chất vấn, tra khảo và thậm chí theo dõi chồng.

Khi xác minh được đối tượng, chẳng biết có đúng hay không họ cũng công khai đối đầu, tấn công trên mạng xã hội hoặc ở nơi làm việc. Kết quả, họ càng đẩy người chồng ra xa, khiến cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt, đầy rẫy sự nghi ngờ và cãi vã. Cuối cùng, họ đánh mất lòng tin, tình yêu và cả sự tôn trọng của đối phương.

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn gìn giữ tổ ấm để con cái lớn lên trong mái nhà trọn vẹn. Tuy nhiên, đối với 1 người phụ nữ thông minh, ghen tuông không phải là vũ khí để giành giật mà là nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc.

Thay vì sắm vai nạn nhân, họ muốn trở thành người làm chủ cuộc chơi. Họ bình tĩnh, không vội vàng kết luận hay hành động. Họ dành thời gian quan sát, phân tích tình hình một cách lý trí. Họ nói chuyện thẳng thắn với chồng, tỉnh táo lắng nghe và thể hiện sự quan tâm, mong muốn giải quyết vấn đề chứ không phải là lời buộc tội.

Họ nâng cao giá trị bản thân bằng cách chăm sóc ngoại hình, phát triển sự nghiệp, học hỏi những điều mới. Khi người phụ nữ trở nên độc lập và tỏa sáng, họ tự khắc nhận được sự tự hào và trân trọng từ chồng.

1 điều quan trọng nữa là họ tạo lập được hệ sinh thái đồng minh: đó là gia đình, đồng nghiệp, bạn bè của chồng... Họ đồng hành cùng chồng trong các hoạt động của công ty, gia đình với sự rạng rỡ, tự tin. Họ chủ động trò chuyện với đồng nghiệp của chồng một cách hòa nhã, tinh tế, đặc biệt là với người mà họ đang nghi ngờ. Sự thân thiện, thoải mái đó chính là lời khẳng định chủ quyền mạnh mẽ, giúp người vợ chứng tỏ rằng mình không hề sợ hãi hay lo lắng.

Việc đăng những bức ảnh hạnh phúc, dùng những lời có cánh cho bạn đời trên mạng xã hội... cũng là lời khẳng định ngầm về mối quan hệ vợ chồng. Như vậy, thay vì trở thành người giám sát, hãy trở thành người bạn đồng hành.

Ghen xuất phát từ sự yêu thương, trân trọng bạn đời, là cảm xúc tự nhiên không ai cấm cản. Nhưng ghen cũng là tấm gương phản chiếu bản lĩnh và trí tuệ của mỗi người. Ghen thông minh là cách thức tỉnh người chồng, để họ nhận ra giá trị, vai trò không thể thay thế được của mình, rồi trân trọng, yêu thương, cùng mình vun vén gia đình chứ không phải ghen cho bung bét, đấu tố nhau rồi trở thành trò hề mua vui cho người khác.

Trong xã hội hiện đại, hình ảnh người phụ nữ đã vượt ra khỏi những khuôn mẫu truyền thống. Họ không chỉ còn là người nội trợ mà còn là người làm chủ cuộc sống, tự tin thể hiện cá tính và giá trị của bản thân. Và câu nói “phụ nữ đánh son, không đánh ghen” như tuyên ngôn cho vẻ đẹp hiện đại ấy: vẻ đẹp của sự tự trọng, bản lĩnh và trí tuệ. Vẻ đẹp không đến từ sự tranh giành, mà đến từ việc làm chủ cuộc sống và biết yêu thương chính mình.

Cát Quân