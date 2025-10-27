General Motors sẽ ra mắt 'chế độ lái không cần nhìn đường' vào năm 2028

Hướng tới lái xe hoàn toàn tự chủ: công nghệ mới của GM

Tại sự kiện “GM Forward” tại New York (Mỹ), General Motors đã tiết lộ rằng khách hàng của Cadillac Escalade IQ 2028 sẽ có thể lái xe mà không cần quan sát đường.

Đó chỉ là một phần trong những thông báo mới của hãng, bao gồm cả Google Gemini và công nghệ Vehicle-to-Grid. GM công bố phiên bản tiếp theo của hệ thống hỗ trợ lái tự động Super Cruise sẽ nâng cấp từ “không cần bó tay lái” (hands-free) lên “không cần nhìn đường” (eyes-off).

Hệ thống này sẽ sử dụng kết hợp cảm biến lidar, radar và camera, cùng bản đồ chi tiết đã được lập trình trước. GM cho biết họ đã lập bản đồ hơn 600.000 miles đường cao tốc tại Bắc Mỹ và hệ thống Super Cruise hiện nay đã tích lũy hơn 700 triệu miles vận hành không ghi nhận tai nạn liên quan.

Lái xe không cần nhìn là mục tiêu mà nhiều hãng theo đuổi, nhưng General Motors (GM) đang tiến gần hơn với công nghệ này. Hiện hãng đã cung cấp Super Cruise, hệ thống lái cấp độ 2 có thể tự tăng tốc, phanh và chuyển làn, dù vẫn yêu cầu người lái tập trung và chỉ hoạt động trên một số tuyến cao tốc nhất định.

GM cho biết, chính Super Cruise sẽ là nền tảng cho công nghệ lái xe “eyes-off” trong tương lai. Hệ thống mới có thể học thói quen người lái, tự điều chỉnh ghế, gương, giao diện màn hình và thậm chí gợi ý lộ trình quen thuộc.

Dự kiến ra mắt vào năm sau, ứng dụng hỗ trợ mới của GM cũng sẽ hướng dẫn lái xe bằng một bàn đạp, theo dõi bảo dưỡng và gợi ý địa điểm ăn uống, mang đến trải nghiệm lái cá nhân hóa và tiện lợi hơn.

Khả năng và thách thức của công nghệ “eyes-off”

Khác với các hệ thống chỉ cho phép rời tay khỏi vô-lăng, chế độ eyes-off của GM cho phép người lái rời mắt khỏi đường, tức là có thể xem phim, kiểm tra điện thoại hoặc thư giãn khi xe đang tự động điều khiển. Tuy nhiên, GM nhấn mạnh rằng tính năng này sẽ chỉ hoạt động trong điều kiện được lập bản đồ và kiểm định kỹ (ODD - Operational Design Domain), và người lái vẫn phải sẵn sàng can thiệp khi xe thông báo. Đây là bước tiến lớn trong công nghệ lái tự động cấp độ 3 (Level 3) theo tiêu chuẩn của Society of Automotive Engineers (SAE).

Không chỉ tập trung vào AI và công nghệ tự lái, General Motors (GM) còn mở rộng sang lĩnh vực năng lượng, theo hướng tương tự như Tesla. Hãng cho biết sẽ sớm triển khai sạc EV hai chiều, tích hợp năng lượng mặt trời và hệ thống pin gia đình cố định. Nhờ đó, người dùng có thể bán lại lượng điện dư từ xe điện cho lưới điện và mua lại khi giá rẻ hơn, tối ưu chi phí năng lượng. Dù tốc độ phát triển của xe điện có thể đang chậm lại, nhưng các công nghệ hỗ trợ xung quanh từ sạc thông minh đến lưu trữ năng lượng vẫn tiếp tục tiến bước, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.