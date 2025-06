Gen Z và bài toán tìm việc tại hai 'đầu tàu kinh tế' lớn nhất cả nước trong Quý I/2025

Trong quý I/2025, thị trường tuyển dụng tại hai trung tâm kinh tế lớn có dấu hiệu khởi sắc. Số lượng tin tuyển dụng TP.HCM trên nền tảng JobsGO tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng trưởng tới 48% , cao hơn tốc độ tăng trưởng chung toàn thị trường 32%.

Trong bức tranh tăng trưởng này, một số ngành nghề đang thu hút sự quan tâm lớn từ phía ứng viên trẻ là Truyền Thông/PR/Quảng Cáo, Du lịch, Marketing và IT phần mềm. Cụ thể, tại TP.HCM, các ngành thu hút tỷ lệ Gen Z cao nhất lần lượt là Marketing (78,8%), Du lịch (77,4%), IT Phần Mềm (77%) và Truyền Thông/PR/Quảng Cáo (74,7%). Còn tại Hà Nội, ngành IT Phần Mềm dẫn đầu với tỷ lệ Gen Z đạt 75,5%. Xếp sau là Marketing (73,6%), Truyền Thông/PR/Quảng Cáo (67,6%) và Du lịch (67,5%).