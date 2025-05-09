Gen Z tại Việt Nam: Thích mua sắm trực tuyến và mua hàng hóa đã qua sử dụng

Những phát hiện dành riêng cho thị trường Việt Nam được nêu bật trong báo cáo Gen Z Decoded, nghiên cứu do Visa – công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới thực hiện.

Một thế hệ người tiêu dùng mới đang định hình cách quản lý tài chính - đó là thế hệ trẻ người Việt (Gen Z). Gen Z chiếm khoảng 1/3 lực lượng lao động tại Việt Nam với hơn 19 triệu người trong độ tuổi 14 đến 27, họ có hiểu biết về tài chính, thông thạo kỹ thuật số và chú trọng đến sự tự hoàn thiện, từ đó thay đổi cách thức chi tiêu, bảo mật và trải nghiệm thanh toán hằng ngày.

Đội ngũ Insights & Analytics của Visa đã khảo sát hơn 560 người thuộc Gen Z tại 14 thị trường vào tháng 12/2024 để đưa ra báo cáo này.

Theo bản báo cáo, người tiêu dùng trẻ ngày nay có góc nhìn rõ ràng về những gì họ mong đợi từ thanh toán. Nhiều người đang hướng tới những mục tiêu cụ thể 2/3 người tham gia khảo sát tích cực theo đuổi các mục tiêu tài chính và 1/3 người được khảo sát xem tự do tài chính là khát vọng hàng đầu khi đang đối mặt với áp lực chi phí ngày càng tăng.

Họ thường mua sắm trực tuyến, chủ yếu tại những nhà bán hàng nhỏ hoặc trên các nền tảng hàng hóa đã qua sử dụng, và khám phá sản phẩm thông qua nội dung trên mạng xã hội.