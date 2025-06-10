GDP chín tháng tăng 7,85%: Kết quả của hàng loạt chính sách vĩ mô linh hoạt

Tăng trưởng kinh tế quý 3 đã đạt mức 8,23%, chỉ sau mức tăng kỷ lục 14,38% của quý 3/2022. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 6/10, giữa bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực biến động khó lường, Việt Nam tiếp tục ghi dấu với tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng của năm 2025 ước đạt 7,85% so với cùng kỳ năm trước. Con số ấn tượng này chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Số liệu trên được Cục Thống kê công bố vào ngày 6/10.

Động lực từ tái cơ cấu và năng lực nội tại

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết kết quả ấn tượng này không phải là ngẫu nhiên mà là sự tổng hòa của hàng loạt chính sách vĩ mô linh hoạt, quyết tâm cao của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân. Theo đó, tăng trưởng kinh tế quý 3 đã đạt mức 8,23%, chỉ sau mức tăng kỷ lục 14,38% của quý 3/2022, tiếp tục khẳng định đà phục hồi "tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước" mà Việt Nam đã duy trì trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Trên cơ sở đó, bà Hương nhấn mạnh thành công của nền kinh tế Việt Nam trong chín tháng đã được củng cố bởi một loạt các động thái quyết liệt từ hệ thống chính trị. Với quyết tâm cao nhất nhằm huy động và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, Chính phủ đã tập trung hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Điều này bao gồm việc triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy Chính phủ, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Các quy định pháp luật liên quan cũng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ, đặc biệt là các quy định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền gắn với chính quyền địa phương hai cấp.

Những nỗ lực cải cách thể chế, đặc biệt là trong tổ chức bộ máy và hoàn thiện khung pháp lý, đã tạo ra một môi trường thuận lợi hơn rất nhiều cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp, đặc biệt là kinh tế tư nhân, phát huy tối đa tiềm năng của mình.