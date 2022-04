'Gãy súng' vì ngà ngà say còn ham 'chuyện ấy'

“Gãy súng” vì quá sung



Anh N.T.P 34 tuổi, ngụ tại TP.HCM đến tái khám sau khi gãy dương vật, một tai nạn đáng nhớ ngày cuối năm. Anh P. cho biết, bình thường mỗi lần uống rượu về anh không buồn ngủ mà thích được quan hệ tình dục.



Cách đây gần 3 tháng, trong 1 lần đi tiệc tất niên về, sẵn hơi men anh P. đến nhà bạn gái. Khi hai người quan hệ tình dục vì không kiểm soát được nên thay đổi tư thế lạ. Đang thăng hoa, anh P. thấy đột ngột đau nhói ở 'cậu nhỏ', cảm giác đau xộc lên óc, sau đó 'cậu nhỏ' ỉu xìu và sưng to, biến dạng chỉ trong vài phút.



Sợ hãi, hai người dừng cuộc yêu và nhanh chóng vào bệnh viện cấp cứu. May mắn, thời gian từ lúc gãy tới lúc vào cấp cứu chưa đầy 3 tiếng. Các bác sĩ phẫu thuật lại cậu nhỏ. Sau đó, anh P. thường xuyên tái khám vì anh chưa lập gia đình, vẫn sợ hãi ảnh hưởng tới đời sống tình dục.



Theo thạc sĩ, bác sĩ Võ Duy Tâm - Trung tâm Sức khoẻ Nam giới Men’s Health, TP.HCM rất nhiều người thích uống rượu bia ngà ngà say rồi tiến hành quan hệ tình dục. Họ cho rằng như thế việc ân ái vui hơn, kéo dài thời gian yêu hơn.

Nhưng thực tế, uống rượu bia khi quan hệ tình dục như con dao hai lưỡi. Nếu bạn dùng 1 lượng tương đối thì có thể mang tới sự hưng phấn cho các cặp đôi. Tuy nhiên, bạn uống quá nhiều thì có thể gây ra các phản ứng bất lợi trong cơ thể.



Thạc sĩ Tâm cho biết khi say thì người đó mất khả năng kiểm soát của cơ thể, do đó, nếu có quan hệ tình dục thì có thể tăng mức độ máu lửa, cuồng nhiệt và điều đó có thể dẫn tới các tai nạn phòng the.