Gây rối trật tự tại khách sạn ở Sa Pa, bà Anh 'khàn' cùng 6 đối tượng bị tạm giữ

Cơ quan công an xác định, đối tượng cầm đầu là bà Phạm Thị Lan Anh (còn gọi Anh "khàn", 50 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) và 6 người còn lại gồm: Nguyễn Văn Đức, Mông Thị Minh Nguyệt (28 tuổi), Hoàng Văn Tiệp (31 tuổi), Nguyễn Đức Tiến Thành (18 tuổi), Tạ Việt Anh (18 tuổi) và Lê Đức Hoàn (24 tuổi).

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, hiện đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy ra ngày 5/9 tại tổ Phan Si Păng 1, phường Sa Pa (Lào Cai) do tranh chấp tài sản.

Trước đó, khoảng 16h22 ngày 5/9, Công an phường Sa Pa nhận được tin báo qua điện thoại của Nguyễn Văn Đức về việc người đàn ông này bị một nhóm người đánh, gây thương tích tại khu vực Sân Vườn Hotel (thuộc tổ dân phố Phan Si Păng 1).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Sa Pa đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc, đánh giá, thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan.

Theo cơ quan công an, quá trình xác minh điều tra xác định, khách sạn Nghiêng Sa Pa và khách sạn Sân Vườn Hotel đều nằm trong quần thể nghỉ dưỡng thuộc Công ty Cổ phần Làng du lịch Sa Pa Vip (địa chỉ tại tổ dân phố Phan Si Păng 1 và Phan Si Păng 2, phường Sa Pa).