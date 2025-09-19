Alejandro Garnacho sẽ trở lại MU vào cuối tuần này lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Chelsea với mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng Anh vào mùa hè, và cầu thủ chạy cánh này chắc chắn sẽ nhận được sự tiếp đón thù địch tại Old Trafford. Garnacho chịu sự chế giễu khi trở lại MU là điều chắc chắn.

Garnacho là thành viên đầu tiên trong bị ruồng bỏ của HLV Ruben Amorim trở lại Old Trafford, chưa đầy ba tuần sau sự ra đi đầy cay đắng của anh. Cầu thủ chạy cánh người Argentina này, cùng với những người đồng đội bị ruồng bỏ khác là Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Tyrrell Malacia, đã bị Amorim đẩy đi.

Đối với HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo của Manchester United, tài năng và tiềm năng của Garnacho không đáng kể so với cái tôi và sự nóng nảy của anh, vì vậy họ quyết định cắt lỗ và bán cầu thủ 21 tuổi người Argentina này cho Chelsea.