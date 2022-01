Garage Cường Đô La bổ sung xế xịn, bóc giá mà 'ngã ngửa'

Ít giờ trước, Cường Đô La gây chú ý khi khoe ảnh bổ sung một chiếc xe cổ vào bộ sưu tập xế xịn của mình.

Theo tiết lộ, chiếc xe này do một tay chơi siêu xe khét tiếng Hà Thành mua tặng doanh nhân phố núi. Được biết đây là xế hộp dòng cổ điển, tên Morgan Plus Four, có giá khoảng 7 - 8 tỷ đồng khi nhập về Việt Nam.



Cường Đô La khoe món quà nhận được từ người bạn dịp cuối năm.