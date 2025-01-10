Gara ô tô 'thất thủ' sau mưa lớn: Xe bị ngập nước xếp hàng dài chờ cứu chữa

Sau trận mưa kéo dài lịch sử ngày 30/9, Hà Nội rơi vào cảnh ngập nặng, hàng nghìn ô tô bị nhấn chìm trong biển nước. Chỉ một ngày sau, các gara sửa chữa ô tô tại thủ đô rơi vào tình trạng quá tải chưa từng có, xe bị ngập nước xếp hàng dài chờ xử lý.

Hàng loạt gara ô tô quá tải vì xe ngập nước

Theo ghi nhận của VietNamNet, tại nhiều gara lớn ở Hà Nội, từ các mẫu xe phổ thông đến xe sang tiền tỷ đều chung "số phận" – trở thành xe ngập nước sau một đêm mưa lớn. Không gian trong xưởng dịch vụ chật kín, xe nằm la liệt từ khu cầu nâng, khu vực đồng sơn cho đến cả lối đi.

Không gian trong xưởng dịch vụ chật kín, xe nằm la liệt từ khu cầu nâng, khu vực đồng sơn cho đến cả lối đi. Ảnh: Ngô Minh

Anh Nguyễn Văn Hà - Giám đốc trung tâm dịch vụ HZ Auto (Từ Liêm), vừa chỉ đạo nhân viên, vừa lau vội những giọt mồ hôi trên trán chia sẻ: "Trong nhiều năm làm nghề, tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Thông thường, chúng tôi chỉ tiếp nhận khoảng 15-20 xe/ngày. Nhưng từ đêm qua đến sáng nay đã có hơn 50 cuộc gọi cứu hộ và gần 40 xe được kéo về xưởng. Nhân viên phải làm việc hết công suất từ sáng đến tối vẫn không xuể."

Anh Hà cũng cho biết thêm, nhiều nơi nước vẫn chưa rút nên việc cứu hộ xe vẫn chưa thể diễn ra. Dự báo hết ngày hôm nay, lượng xe đổ về gara sẽ còn nhiều hơn.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại gara ô tô Thành Tâm (Long Biên), những chiếc xe được đưa về đây đều trong tình trạng nội thất ẩm mốc, ghế ngồi và sàn xe sũng nước. Kỹ thuật viên phải tháo toàn bộ ghế, lót sàn và hệ thống lọc gió để phơi, sấy khô và vệ sinh.