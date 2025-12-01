Gara chật cứng ô tô ngập nước chờ sửa, chủ xe sang Đức phải chi hàng trăm triệu

Nhiều gara sửa chữa xe hơi trên địa bàn Hà Nội nhận số lượng xe bị ngập nước tăng đột biến những ngày qua. Gara ô tô HTC trên đường Phạm Văn Đồng hiện nhận phục hồi khoảng 20 ô tô. Gara ô tô HZ Mỹ Đình cũng đang quá tải với vài chục chiếc xếp hàng chờ sửa động cơ và dọn bùn, làm lại nội thất.

Phần lớn số xe đang nằm gara hiện nay do ảnh hưởng của mưa ngập trên địa bàn Hà Nội và từ Thái Nguyên mới được chuyển về.

Gara HTC trên đường Phạm Văn Đồng hiện tiếp nhận sửa chữa phục hồi cho khoảng 20 ô tô bị ngập nước. Do số lượng lớn đột biến, nhiều xe vẫn phải để một góc xếp hàng chờ.

Trong số này có nhiều xe sang. Trong ảnh, chiếc xe Mercedes Benz GLK phải hạ máy. Theo lời kỹ thuật viên tại đây, chi phí sửa chữa cho dòng xe sang Đức này khá tốn kém, có thể lên đến hàng trăm triệu.

Anh Công (phụ trách kỹ thuật gara ô tô HTC) khuyến cáo, nước bùn chứa nhiều tạp chất, khi xâm nhập vào động cơ hay hệ thống điện sẽ gây oxy hóa nhanh, kẹt chi tiết máy và chập mạch điện. Các chủ xe tuyệt đối không khởi động xe khi bị ngập bùn nước.