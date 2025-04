Gặp tác giả bài nịnh vợ ‘hệt như AI viết’

“Dễ thương quá!”, “Hạnh phúc từ sự thấu hiểu. Bài viết từ tâm mà lịch sự, ngôn từ đẹp, ý nghĩa cũng đẹp nữa” là 2 trong số gần 950 bình luận thể hiện niềm tin vào tình yêu hôn nhân bên dưới bài đăng của anh Lê Tuấn Anh (sinh năm 1993, sống tại TPHCM).

Tâm sự chở vợ đi làm và lời nhắn nhủ: “Đàn ông trước khi làm điều gì to tát lớn lao ngoài kia, hãy thương vợ trước đã” thu hút hơn 9,3 ngàn lượt thích, hơn 2,6 ngàn lượt chia sẻ sau 2 ngày đăng.

Cụ thể, anh Tuấn Anh mở đầu bằng chuyện vợ anh làm nghề trang điểm, đồ đạc nhiều nên anh thường tranh thủ chở vợ. Đi xe máy đỡ kẹt xe, chở 1 vali đồ makeup đằng trước, vợ ngồi sau ôm túi đồ, vợ chồng túc tắc chạy từ quận 9 đi phục vụ khách, lúc thì tới quận 1, lúc sang quận 7…

Bài viết của anh Tuấn Anh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng

Vợ đến nơi làm việc, anh Tuấn Anh tranh thủ kiếm quán cà phê ngồi chờ vợ làm xong rồi cùng về, từ 2 đến 6 tiếng chị mới xong việc. Một số người nghe chuyện hỏi anh Tuấn Anh sao để vợ tự đi, ngồi chờ làm gì cho mệt, tuy nhiên anh Tuấn Anh nói anh thấy không mệt. Đặc thù công việc của anh là có thể làm từ xa, anh thích cảm giác chờ đợi vợ trong quán, vì khi đó anh cũng tranh thủ làm việc rất năng suất.

“Có hôm chở vợ đi làm mà giữa đường trời đổ mưa, vali đồ bị ướt, vợ ngồi sau vừa ôm túi vừa che áo mưa cho mình. Lúc đó tôi nghĩ, tình yêu không phải là những điều lớn lao, mà là khi 2 người cùng cố gắng trong những chuyện đời thường như thế”, anh Tuấn Anh viết.

Quan điểm cá nhân của anh Tuấn Anh rất rõ ràng, rằng việc đưa đón, thấu hiểu sự vất vả của vợ không phải là giúp vợ. Gia đình là cuộc đời của cả 2, chuyện của vợ cũng là chuyện của chồng và chuyện của chồng cũng luôn có vợ trong đó. Đặc biệt, anh không thích đi nhậu, luôn hạn chế những buổi đi nhậu không cần thiết để dành thời gian cho vợ con, thể hiện tình yêu với vợ trong những điều giản đơn nhất như lời yêu thương, cái ôm hôn, sự lắng nghe…

Vợ chồng anh Tuấn Anh - chị Thanh Vy quen nhau qua app hẹn hò và sớm thành đôi

Anh gửi gắm đến những người đàn ông khác: “2 năm đồng hành cùng vợ chăm em bé, thấy vợ vừa chăm con, vừa lo việc nhà, đối nội đối ngoại, bây giờ là quay lại đi làm nghề make-up, tôi nghĩ là có những thời điểm làm phụ nữ cực hơn. Tôi biết đàn ông làm ra tiền chăm sóc cho gia đình là rất tốt, nhưng đừng vì quá mải mê chạy theo điều đó mà quên đi những điều nhỏ nhặt hàng ngày”.

Cuối bài viết, anh Tuấn Anh đăng tấm hình chụp vợ đang làm việc với mục đích… quảng cáo cho vợ. Chính những yêu thương, quan tâm, thấu hiểu của người chồng khiến cư dân mạng rất xúc động, tin rằng hạnh phúc vẫn có thể đến từ những điều giản dị, giản đơn nhất.

Chia sẻ thêm về hôn nhân, anh Tuấn Anh cho biết anh quen bà xã Thanh Vy qua một app hẹn hò. Quen nhau 3 tháng, cảm nhận đây là một nửa đích thực, anh ngỏ lời cầu hôn và nhận được lời đồng ý. Kết hôn vào năm 2021, vợ chồng anh đến nay đã có một bé 14 tháng tuổi. Điều đặc biệt nhất ở cặp vợ chồng này là chồng… hướng nghiệp cho vợ.

“Hồi mới tán tỉnh, tôi nhìn tấm hình đầu tiên và biết cô ấy học ngành Kế toán ở Đại học HUTECH, bằng kinh nghiệm của một chuyên gia về hướng nghiệp, tôi nói: “Trông em có vẻ không hợp làm tài chính, anh nghĩ em là cô gái nghệ thuật thích múa hát hơn”. Không biết có phải “trúng tim đen” không mà cô ấy khoái, đổ đứ đừ đến bây giờ”, anh Tuấn Anh hài hước nói.

Dù ban đầu chỉ nói vui, nhưng càng về sau nói chuyện, anh Tuấn Anh càng phân tích được những sở thích và năng lực về nghề nghiệp của vợ. Anh giúp vợ nhìn ra những công việc phù hợp như diễn viên múa, MC, chuyên gia trang điểm… Nhưng hướng nghiệp là một hành trình dài cần sự kiên nhẫn, trải qua nhiều lần thử và trải nghiệm cho đến khi tìm thấy đam mê thực sự.

Với sự khuyến khích, đồng hành từ chồng, chị Thanh Vy đã lần lượt thử qua các nghề nghiệp như tiếp viên hàng không, quản lý sảnh, làm bếp (chuyên về bánh) cho đến khi cảm thấy thực sự trụ vững, yêu thích nghề chuyên gia trang điểm.

“Một hôm trên đường đi làm về, vợ bỗng nhiên nói “Làm đúng nghề sướng chồng nhỉ, vừa được làm thứ mình thích mà vừa làm đẹp cho người khác”. Nghe câu này thì tôi biết rằng công cuộc hướng nghiệp cho vợ đã thành công”, anh Tuấn Anh tự hào chia sẻ.

Khi chúng tôi hỏi về bài viết đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng, chị Thanh Vy cười vui: “Một số người bảo đấy là bài do AI viết, không phải chuyện thật hoặc do vợ có thu nhập cao chồng mới đưa đón như vậy… Nhưng không phải vậy đâu! Dù viết lách là sở trường của chồng tôi, nhưng những gì anh viết đều rất thật. Tôi may mắn khi có một người chồng vừa giỏi chuyên môn, vừa giỏi kiếm tiền, nhưng lúc nào cũng kè kè bên vợ, chăm con lại giỏi, chưa bao giờ biết ăn chơi tụ tập là gì, làm được bao nhiêu là báo vợ hết. Người ta khóc vì không có người quan tâm, còn tôi nhiều khi khóc rồi nói “sao anh tốt với em quá vậy?””.

Hai vợ chồng có một em bé 14 tháng tuổi, thường xuyên cùng nhau san sẻ việc nhà và chăm con (ảnh do nhân vật cung cấp)

Chị Thanh Vy cho biết, không những thường xuyên đưa đón vợ, anh còn thường xuyên rửa chén, giặt đồ, chăm con những ngày vợ đi làm. Trong nhà, anh chị không phân biệt việc nào của vợ, việc nào của chồng, đã là việc nhà thì là việc chung.

Từ ngày lấy vợ, việc mua đồ đạc hay soạn quần áo của anh đã có vợ lo. Vợ anh nấu ăn ngon, quan tâm gia đình đôi bên. Quan trọng là vợ luôn ủng hộ anh vô điều kiện trong mọi quyết định, dù anh thay đổi công việc hay lựa chọn các môi trường khác nhau.

Nhìn lại hành trình 5 năm bên nhau, cặp đôi cho rằng giai đoạn khó khăn nhất là khi mới sinh con. Lần đầu làm mẹ, chị Thanh Vy rất căng thẳng với việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ..., tài chính gia đình lại dựa hoàn toàn vào anh. Tuy thế, những bức bí khó khăn, khi giận hờn, cũng là cơ hội để vợ chồng học cách điều chỉnh, hạ cái tôi xuống, không nặng lời với nhau nếu tinh thần bất ổn và tận dụng mọi cơ hội để thể hiện tình yêu với nhau...