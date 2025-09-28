Gấp rút sơ tán gần 6.500 người trước giờ bão số 10 đổ bộ ở Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật, thông báo thường xuyên về diễn biến bão số 10 đến nhân dân để chủ động phòng, tránh.

Nhiệm vụ này phải được thực hiện bằng nhiều hình thức như qua mạng xã hội Zalo, Facebook, hệ thống loa truyền thanh hoặc xe lưu động, với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Đồng thời, các địa phương tập trung triển khai phương án di dời dân khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, hoàn thành trước 15h ngày 28/9. Chính quyền và ngành chức năng cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm tại nơi tránh trú bão; phân công lực lượng ứng trực thường xuyên, bảo đảm quân số, kịp thời ứng cứu, xử lý khi có sự cố, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Tính đến 15h ngày 28/9, toàn tỉnh đã di dời 1.678 hộ với 6.460 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.