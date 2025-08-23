Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu

Họ chỉ trò chuyện vài câu rồi tạm biệt. Thi thoảng, vào lúc đi ăn, họ vô tình gặp nhau nhưng cũng chỉ kịp chào hỏi qua loa. Tình cảm lúc này dừng ở tình đồng chí, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Trong lúc tập trung đội hình, Nghi chợt chú ý đến một chiến sĩ cao ráo, ôm súng chắc tay, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn hiên ngang, miệng cười tươi dưới cái nắng gần 40 độ. Khoảnh khắc ấy khiến cô xao xuyến.

Trúc Nghi kể, họ lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia nhiệm vụ A50 – lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Nguyễn Lê Trúc Nghi (TPHCM) và Hồ Văn Quyến (Tây Ninh) cùng đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Nghi thuộc khối nữ du kích miền Nam, còn Quyến thuộc khối chiến sĩ đặc nhiệm dù.

“Hoàn thành nhiệm vụ A50, chúng tôi tạm biệt nhau trở về đơn vị. Vì đặc thù công việc, chúng tôi không thể nhắn tin nhiều, chỉ hẹn nhau ‘nếu có duyên sẽ gặp lại ở nhiệm vụ A80 – diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9’”, Nghi kể.

Cặp đôi nên duyên nhờ cùng thực hiện nhiệm vụ A80

Và cơ duyên đó đã thực sự đến. Thục Nghi và Văn Quyến cùng tham gia nhiệm vụ A80, gặp lại nhau khi tập trung tại Hà Nội tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9.

Trong những cuộc gặp ngắn ngủi sau giờ tập, họ chia sẻ với nhau quá trình tập luyện nghiêm túc và dành cho nhau những lời động viên, khích lệ...

Trong buổi hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn, Quyến hẹn gặp Nghi sau giờ tập. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ nói ra tiếng lòng và xác nhận chuyện hẹn hò.

“Bạn ấy ngỏ lời xác định mối quan hệ với tôi. Thấy được sự chân thành của bạn ấy, tôi đồng ý để hai đứa tiến gần nhau hơn. Thổ lộ tình cảm trong không khí rộn ràng của ngày tổng hợp luyện, chúng tôi có chút ngại ngùng.

Thế nhưng, cái nắm tay chủ động của bạn ấy khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc đẹp đến vậy trong đời. Không lời lẽ màu mè, không quần áo sang trọng, bình dị nhưng hạnh phúc”, Nghi tâm sự.