Gặp nhau 2 lần ở A80, anh lính biên phòng và nữ chiến sĩ nên duyên hẹn hò

Hoàng Ngân (SN 1998, quê Sơn La, công tác tại Lữ đoàn 604, Quân khu 2) từng vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30/4. Trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cô là thành viên khối Nữ sĩ quan quân y.

Hoàng Ngân thuộc khối Nữ sĩ quan quân y

Tham gia nhiệm vụ A80, Ngân có nhiều kỷ niệm khó quên, đặc biệt là niềm hạnh phúc khi gặp gỡ nam chiến sĩ biên phòng - Cao Đức Dương (SN 2000, quê Thanh Hóa, công tác tại Đồn Biên phòng Huổi Luông, Lai Châu).

Ngân kể, họ quen nhau qua mạng xã hội. Trong một lần đăng ảnh tập luyện diễu binh, cô được Dương để ý và chủ động nhắn tin làm quen.

Ban đầu, họ trò chuyện như những người bạn, dần dần, tin nhắn và cuộc gọi nhiều hơn. Họ chia sẻ cùng nhau những buổi tập điều lệnh, những ngày nắng mưa vất vả… và tình cảm cũng từ đó nảy nở.