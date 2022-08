Gặp nạn sau làm hồng 'nhũ hoa', tân trang 'vùng kín'

Chị kể sau sinh 2 bé, chị luôn thấy tự ti vì âm đạo giãn rộng. Một năm nay, chị tìm mọi cách để cải thiện "vùng kín" từ uống, bôi thuốc, bôi gel đến ngâm thuốc, tập các bài để tân trang nhưng chị vẫn chưa phục hồi lại được như trước đây.



Từ quảng cáo trên mạng, chị tìm đến một spa có dịch vụ se khít vùng kín, thu nhỏ “cô bé”. Nhân viên tư vấn nói với chị thủ thuật này rất đơn giản, ít đau đớn, không để lại sẹo, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, an toàn tuyệt đối nên chị quyết định thực hiện thủ thuật.



Trở về nhà, người phụ nữ 2 con thấy chảy máu kéo dài ở vùng kín, đau đớn khó đi lại thậm chí còn cảm giác sưng nóng tại chỗ. Chị đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.



Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, cho hay bệnh nhân có tình trạng vùng kín sưng nề, chảy máu, nhiễm khuẩn nặng nề phải nhập viện điều trị.



Thông tin được bác sĩ Sơn chia sẻ bên lề chương trình “Hẹn với thanh xuân” do Bệnh viện tổ chức sáng 28/8. Đây là chương trình thăm khám, tư vấn miễn phí các bệnh về da và xu hướng làm đẹp hiện đại.



Theo bác sĩ Sơn, làm hồng "nhũ hoa" và thu hẹp "cô bé" là nhu cầu nhiều chị em quan tâm. Nếu không tuân thủ quy trình vô khuẩn sẽ thất bại trong can thiệp thẩm mỹ như để lại sẹo, nhiễm khuẩn tại chỗ hay toàn thân.

ThS-BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Võ Thu Mới đây, viện tiếp nhận một trường hợp khá hiếm gặp liên quan tai biến sau làm hồng "nhũ hoa". Nữ bệnh nhân gần 40 tuổi đến viện vì vùng "nhũ hoa" xuất hiện các tổn thương tấy đỏ, sưng nề, nổi mụn nước, ngứa. Chị kể vài ngày trước đó có thực hiện phun, xăm làm hồng vùng này. 'Khám lâm sàng, khai thác tiền sử và thực hiện các xét nghiệm, chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị nhiễm khuẩn herpes gây tổn thương trên da. Thông thường, herpes hay gặp ở vùng niêm mạc, bán niêm mạc như môi, đây là trường hợp trên da ít gặp", bác sĩ Sơn cho hay. PGS-TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay người dân hiện nay tiếp cận nhiều thông tin về làm đẹp qua các kênh, nhưng nếu không được các bác sĩ chuyên ngành tư vấn, giải thích đúng thì thông tin có nguy cơ lệch lạc, không đầy đủ. Nhiều người vì tin quảng cáo nên đã gặp tai biến phải đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để sửa chữa. Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương tư vấn, khám các bệnh lý về da cho người dân. Ảnh: Võ Thu Một thực tế được các bác sĩ chỉ rõ là người dân vẫn có quan niệm làm đẹp, can thiệp thẩm mỹ thì đến các cơ sở spa, thẩm mỹ viện mà không cần quan tâm cơ sở có được cấp phép, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ hay không. Khi gặp biến chứng, tai biến họ mới đến bệnh viện để sửa sai. "Trong bệnh viện chúng tôi, những khoa phòng không đúng chuyên môn, bác sĩ không có chứng chỉ cũng không được can thiệp cho bệnh nhân. Vậy mà quán cắt tóc, gội đầu, massage cũng làm dịch vụ thu hẹp vùng kín hay làm hồng 'nhũ hoa', tiêm filler, botox, lột da sinh học..." - bác sĩ Sơn bày tỏ bất cập. Thực tế, các bác sĩ tại đây tiếp nhận nhiều ca gặp tai biến sau tân trang "nhũ hoa", "cô bé". Họ đến viện với tổn thương sưng nề, đau đớn, tấy đỏ, nhiễm khuẩn, chảy máu... Các bác sĩ cũng lưu ý, các biện pháp nội khoa được quảng cáo giúp thu hẹp "cô bé" như bôi thuốc, gel, uống, ngâm… thực chất chỉ mang tính chất thêm vào, cải thiện tình trạng màu sắc, làm bề mặt da săn chắc hơn. Để có hiệu quả hơn, bệnh nhân cần phẫu thuật hoặc chiếu laser. Trong đó, cắt bỏ một phần da niêm mạc hay dùng laser cũng chỉ đáp ứng mức độ nhất định, phẫu thuật thu hẹp co vòng mới có tác dụng rõ rệt.