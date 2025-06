Gặp mưa to bất chợt, lái xe cần nằm lòng 6 quy tắc sống còn sau để đảm bảo an toàn

Những cơn mưa lớn xuất hiện bất chợt trong mùa hè, kèm theo gió giật mạnh, sấm sét và ngập nước trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế khi lái xe trên đường.

Dù các chuyên gia luôn khuyến cáo không nên ra ngoài trong thời tiết cực đoan, song thực tế không phải lúc nào cũng có thể chủ động tránh.

Lái xe dưới trời mưa to luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đòi hỏi tài xế phải xử lý đúng cách. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo lái xe tại Hà Nội nhận định, việc lái xe khi trời chuyển mưa to và gió mạnh sẽ rất nguy hiểm, không chỉ vì tầm nhìn hạn chế mà còn có thể khiến xe bị bạt gió dẫn tới mất lái, thiếu an toàn.

Mưa to còn kết hợp với gió lớn còn dễ làm cho cây bên đường bị gãy, đổ. Đặc biệt, nhiều tuyến đường có thể bị ngập sâu khiến việc lái xe vượt qua tiềm ẩn nguy cơ mắc kẹt, hỏng xe, gây mất thời gian và tốn kém nhiều tiền bạc...

“Lái xe dưới trời mưa to, gió lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó tôi thường không khuyến khích những người mới lái đi dưới điều kiện như vậy. Tuy nhiên, trong những tình huống bất khả kháng, tài xế cần nắm vững các nguyên tắc an toàn để bảo vệ chính mình và phương tiện", anh Tùng chia sẻ.

Theo vị chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm này, khi gặp những tình huống như mưa to, đường trơn trượt và ngập sâu, ngoài tập trung quan sát và xử lý đúng quy tắc lái xe, cần "nằm lòng" một số nguyên tắc sau để đảm bảo an toàn.