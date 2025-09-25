Gặp lại con thất lạc hơn 30 năm, mẹ ở Đà Nẵng quỳ gối tri ân người nhặt ve chai

Vô gia cư

Thời son trẻ, bà Hứa Thị Nhung (SN 1957, TP Đà Nẵng) về làm dâu trong gia đình nghèo trên đường Trưng Nữ Vương ở trung tâm TP Đà Nẵng. Sau ít năm hạnh phúc, cuộc hôn nhân của bà rạn nứt vì chồng nhiều lần vướng vòng lao lý.

Sau khi sinh 4 người con gồm: Tuấn, Dũng, Thu và Cu Lỳ (tên thật Trần Anh Cường, SN 1986), bà Nhung rời bỏ chồng con đi tìm hạnh phúc mới.

Năm 1994, ông Trần Ngọc Lợi (SN 1956, TP Đà Nẵng, chồng bà Nhung) qua đời vì sốc ma túy.

Bố qua đời, mẹ bỏ đi, anh Tuấn tự xin vào trại trẻ mồ côi. Anh Dũng (thường gọi là Đỏ) và chị Thu đến nương nhờ bà nội, bán hàng rong, vé số, đánh giày mưu sinh.

Trong khi đó anh Cường dù mới 8 tuổi phải theo người chú tên Tuấn vào TPHCM để chăm sóc lúc chú chữa bệnh. Anh không bao giờ ngờ rằng, lần ra đi này sẽ mở ra đoạn đời đầy rẫy khổ đau.

Sau khi thất lạc gia đình, anh Cường sống trong cảnh vô gia cư, không có giấy tờ tùy thân hơn 30 năm. Ảnh: Chương trình NCHCCCL

Tại TPHCM, sau ít tháng ở bệnh viện, chú cháu anh Cường ra ngoài sống. Để có tiền mua xe lăn cho chú, về quê, Cường đi bán vé số dạo.