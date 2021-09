Gặp gỡ dàn diễn viên Squid Game (Trò Chơi Con Mực), từ chính đến phụ có profile xịn đến mức nào

Bên cạnh nội dung mới lạ, hấp dẫn cùng những tình tiết khó lường, Squid Game còn khiến khán giả phát cuồng bởi dàn diễn viên với những cái tên chất lượng như: Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Wi Ha Joon,... Sau khi bộ phim ra mắt và phủ sóng ở khắp mọi nơi, khán giả càng trở nên tò mò mà mong muốn được biết thêm nhiều thông tin về dàn diễn viên này.

Hãy cùng điểm qua danh sách dàn diễn viên của Squid Game (Trò Chơi Con Mực) với những bản profile “chất hơn nước cất” ngay nhé!

Lee Jung Jae/ vai Seong Gi Hun

Đảm nhiệm nhân vật chính Seong Gi Hun trong phim chính là nam diễn viên Lee Jung Jae. Dù đã là một người bố ở độ tuổi trung niên, nhưng Gi Hun vẫn giữ mãi thói đam mê cờ bạc và vướng cảnh nợ nần. Để có thể nhanh chóng kiếm tiền giải quyết số nợ khủng, anh đã quyết định tham gia trò chơi do một băng đảng giới thiệu. Nhưng với bản tính vốn thờ ơ và luôn tin vào may rủi của mình, hành trình vượt qua những thử thách của Gi Hun thật sự không dễ dàng chút nào.

Lee Jung Jae là một nam người mẫu/ diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc và có chỗ đứng vững chắc trong ngành. Nam tài tử sinh năm 1973 tại Seoul, từng theo học tại trường Đại học Dongguk và tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Sân khấu điện ảnh. Năm 1993, Lee Jung Jae chính thức bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và sau đó dấn thân sang diễn xuất. Tính đến nay, nam tài tử đã có hơn 20 năm kinh nghiệm diễn xuất được tích lũy.

Sở hữu khuôn mặt điển trai, phong trần cùng ngoại hình mạnh mẽ, Lee Jung Jae được rất nhiều nhãn hàng và cả các nhà làm phim “chọn mặt gửi vàng”. Trong đó, một số bộ phim giúp chứng minh khả năng diễn xuất không phải dạng vừa của Lee Jung Jae mà bạn không thể bỏ lỡ như: The Young Man, The Housemaid, Along With the Gods: The Two Worlds, Love is Blue, Triple, Chief of Staff , Delayed Justice,...

Được biết, nam diễn viên Lee Jung Jae cũng đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim hành động Hunt cùng nam diễn viên Jung Woo Sung. Đặc biệt, một số báo cáo cũng cho rằng nam diễn viên sẽ thử thách vai trò mới khi tự mình đảm nhận vai trò đạo diễn. Bộ phim sẽ dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm 2021.

Park Hae Soo/ vai Cho Sang Woo

Nhân vật Cho Sang Woo do Park Hae Soo đảm nhận chính là người em họ thân thiết từ thuở bé với Gi Hun. Anh vốn được xem là niềm tự hào của cả khu phố bởi sự thông minh, học giỏi và thành đạt. Tuy nhiên, cũng vì lòng tham mà Sang Woo đã vướng vòng lao lý, mang trên vai món nợ khổng lồ.

Park Hae Soo là nam diễn viên khá quen thuộc với nhiều khán giả qua vai tuyển thủ bóng chuyền Kim Je Hyeok trong bộ phim truyền hình Prison Playbook (Đời Sống Ngục Tù) của đạo diễn Shin Won Ho. Ngoài ra, nam diễn viên cũng để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả qua vai sát thủ máu lạnh trong bộ phim điện ảnh Time To Hunt (Giờ Săn Đã Điểm) ra mắt vào năm 2020.

Sau Squid Game, nam diễn viên sinh năm 1981 cũng sẽ tham gia vào 2 dự án phim khác do Netflix sản xuất là Suriname và The House of Paper. Trong Suriname, Park Hae Soo sẽ có cơ hội hợp tác cùng dàn diễn viên đình đám như Yoo Yeon Seok, Hwang Jung Min, Ha Jung Woo,... Ngoài ra, bộ phim The House of Paper được chuyển thể từ siêu phẩm Money Heist cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Wi Ha Joon/ vai Hwang Jun Ho

Sau khi bộ phim Squid Game ra mắt, anh chàng cảnh sát Hwang Jun Ho do Wi Ha Joon đảm nhận đã tạo nên một cơn sốt rất lớn trong lòng người xem. Với sự gan dạ, dũng cảm cùng quyết tâm tìm hiểu về sự mất tích của anh ruột mình, chàng cảnh sát trẻ Hwang Jun Ho đã một mình lẻn vào tổ chức bí ẩn bất chấp hiểm nguy.

Những phân cảnh hành động được thể hiện một cách khéo léo, cùng với đó là ánh mắt sắc lạnh, tràn đầy quyết tâm của Wi Ha Joon thật sự đã để lại cho người xem rất nhiều ấn tượng. Thậm chí, nhiều khán giả đã hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục xuất hiện trong mùa 2 vì không nở xe một nhân vật tuyệt vời như vậy.

Trước khi gây sốt với Squid Game, Wi Ha Joon cũng từng được khán giả nhớ đến qua một số vai phụ trong các bộ phim như: Romance is a Bonus Book, 18 Again, Bad Guys Always Die,... Ngoài ra, nam diễn viên sinh năm 1991 cũng từng nhận được nhiều sự chú ý với vai sát nhân trong bộ phim điện ảnh Midnight.

Instagram Wi Ha Joon: wi__wi__wi

Jung Ho Young/ vai Kang Sae Byeok

Một nhân vật nữ mà khán giả chắc hẳn sẽ khó lòng quên được sau khi xem Squid Game chính là cô nàng Sae Byeok do nữ diễn viên, người mẫu Jung Ho Young đảm nhận. Sau hành trình trốn sang Hàn Quốc từ Bắc Hàn, cô và em trai đã bị thất lạc mẹ của mình. Để có thể tìm được tung tích của mẹ, cô cần phải có số tiền rất lớn. Vì đã bị lừa đảo nhiều lần, nên Sae Byeok luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách và không thể tin tưởng vào bất kì ai. Dù vậy nhưng sự cá tính, mạnh mẽ của cô gái này đã để lại cho người xem nhiều ấn tượng đẹp.

Được biết, Jung Ho Young có xuất thân là một người mẫu sau khi đạt ngôi vị Á quân tại Korea Next Top Model 4 vào năm 2013. Sau đó, cô trở thành một trong những người mẫu hàng đầu của Hàn Quốc và tham gia hàng chục show diễn của các nhà mốt xa xỉ. Mặc dù Squid Game chính là bộ phim đầu tay của Ho Young nhưng có thể thấy cô đã có 1 màn ra mắt vô cùng thành công và ấn tượng.

Ngoài ra, một điều cũng khiến khán giả vô cùng bất ngờ chính là chuyện tình cảm của Ho Young. Nữ người mẫu, diễn viên là bạn gái của nam diễn viên Lee Dong Hwi vốn nổi tiếng với bộ phim Reply 1988. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ 2015 và quyết định công khai mối quan hệ vào năm 2016 sau khi bị “hung thần” Dispatch tung ảnh hẹn hò. Từ đó đến nay, dù đã 6 năm trôi qua nhưng chuyện tình của cả hai vẫn luôn bền chặt.

Oh Young Soo/ vai Oh Il Nam

Là người lớn tuổi nhất trong bộ phim, nhưng nam diễn viên Oh Young Soo đã khiến khán giả phải bất ngờ với khả năng diễn xuất của mình. Màn thể hiện xuất sắc của ông đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả vì sự nhiệt huyết mà bất cứ diễn viên nào cũng cần có.

Nam diễn viên sinh năm 1944 vào vai Oh Il Nam, một người đàn ông lớn tuổi và được chẩn đoán u não, nhưng điều đó không thể ngăn cản ông tham gia trò chơi để kiếm tiền cho gia đình. Đặc biệt, trong hành trình thực hiện các thử thách, ông đã giúp đỡ mọi người vượt qua những tình thế nguy hiểm nhờ vào những kinh nghiệm quý báu của mình.

Lee Yoo Mi/ vai Ji Yeong

So với những vai diễn vừa kể trên, nhân vật Ji Yeong mà Lee Yoo Mi đảm nhận có ít đất diễn hơn và cũng chỉ xuất hiện trong một ít phân đoạn. Dù vậy nhưng những ấn tượng và cảm xúc mà cô để lại cho khán giả là không nhỏ chút nào. Thậm chí, sau khi bộ phim phát hành, cái tên Lee Yoo Mi cũng nhận được độ thảo luận rất cao, lượng người theo dõi trên instagram cá nhân của cô cũng tăng lên gấp 5 lần so với trước.

Lee Yo Mi là nữ diễn viên có tuổi đời còn khá trẻ, nhưng cô đã có hơn 10 năm diễn xuất với rất nhiều vai diễn khác nhau. Nhưng khi xuất hiện trong Squid Game, Lee Yoo Mi đã khiến nhiều người bất ngờ khi sở hữu nhan sắc và thần thái như sự kết hợp giữa nữ thần tượng quá cố Sulli và nữ diễn viên Lee sung Kyung. Điều này đã khiến không ít người bất ngờ vì đã rất lâu làng giải trí xứ Hàn mới tìm được 1 khuôn mặt độc đáo đến như vậy.

Instagram Lee Yoo Mi: leeyoum262

Heo Sung Tae/ vai Jang Deok Soo

Jang Deok Soo do nam diễn viên Heo Sung Tae đảm nhiệm chính là một dạng nhân vật phản diện, đáng ghét trong bộ phim Squid Game. Với vẻ ngoài hầm hố của mình, hắn đã tập hợp những kẻ mạnh để tạo thành một băng đảng để cướp thức ăn, gây nên cuộc bạo loạn và sát hại những người yếu thế hơn.

Sự thể hiện của nam diễn viên Heo Sung Tae trong phim được nhận xét là vô cùng phù hợp. Bởi lẽ nam diễn viên sinh năm 1977 là gương mặt khá quen thuộc với khán giả xứ Hàn khi thường xuyên đảm nhận những vai phụ phản diện. Vì thế nên chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của anh, khán giả đã có thể cảm nhận được rằng nhân vật này sẽ có sức “phá hoại” đến mức nào.

Kim Joo Ryung/ vai Han Mi Nyeo

Một nhân vật nữ phụ nhưng khiến khán giả không thể quên chính là Han Mi Nyeo do nữ diễn viên Kim Joo Ryung đảm nhận. Theo đó, Han Mi Nyeo là một người phụ nữ đơn độc, luôn muốn bám víu vào những kẻ mạnh để đảm bảo an toàn cho mình. Dù thường hay ba hoa về bản thân, nhưng suy cho cùng cô cũng là một người phụ nữ bị tổn thương khi bị người khác phản bội.

Không phải là một diễn viên quá nổi tiếng, nhưng Kim Joo Ryung vẫn sở hữu 1 gia tài diễn xuất đồ sộ với nhiều vai phụ ấn tượng khác nhau. Trong đó, có thể kể đến một số bộ phim cô đã từng tham gia như: Criminal Mind, Mr. Sunshine, SKY Castle, Voice 3, Paradise Murdered, Bluebeard, Spring, Again,...

Gong Yoo và Lee Jung Jun

Mặc dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng với vai trò cameo, nhưng Gong Yoo và Lee Jung Jun đều nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Theo đó, Gong Yoo vốn đã là gương mặt rất quen thuộc với khán giả phim Hàn Quốc. Nam diễn viên xuất hiện với vai trò là “người môi giới”, chuyên đi tìm kiếm những nhân vật tiềm năng để rủ rê họ tham gia trò chơi của tổ chức. Sự xuất hiện của Gong Yoo trong phim thật sự đã mang đến cho người xem rất nhiều bất ngờ, thích thú.

Trong khi đó, nam diễn viên Lee Jung Jun lại là một gương mặt trẻ đầy mới mẻ của màn ảnh xứ Hàn. Nam diễn viên chỉ xuất hiện trong một phân cảnh ngắn, nhưng khuôn mặt điển trai của anh đã khiến khán giả nhớ mãi không quên. Thậm chí, nhiều người xem đã trách đạo diễn vì không biết cách tận dụng nhan sắc của nam diễn viên. Nếu yêu thích Lee Jung Jun, bạn có thể follow Instagram của anh chàng ngay nhé: right_jun_

Sau khi xem Squid Game (Trò Chơi Con Mực), diễn viên nào đã để lại cho bạn ấn tượng sâu đậm nhất?