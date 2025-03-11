Gạo, quần áo mới, chăn mền...từ TP.HCM vượt đường dài đến với miền Trung

Chiều 3-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức vận chuyển khoảng 30 tấn hàng hóa cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung.

Đây là đợt hàng thứ 5 kể từ khi thành phố phát động chương trình tiếp nhận tiền, hàng hóa hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang gánh chịu thiên tai, thể hiện tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước” và tấm lòng sẻ chia của người dân TP.HCM.

Khoảng 30 tấn hàng hóa bao gồm: gạo, mì gói, quần áo mới, chăn mền và các nhu yếu phẩm, được chia đều các xe, khẩn trương vận chuyển đến Huế và TP Đà Nẵng. Trong đó, TP Đà Nẵng có 493 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm, 200 thùng chăn mền khăn, 10 tấn gạo. TP Huế được hỗ trợ 269 thùng hàng hóa, 235 thùng chăn mền cùng 10 tấn gạo.