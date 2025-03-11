Gạo, quần áo mới, chăn mền...từ TP.HCM vượt đường dài đến với miền Trung

THUẬN VĂN| 03/11/2025

Khoảng 30 tấn hàng cứu trợ gồm: gạo, quần áo mới, chăn mền... từ TP.HCM đang được vận chuyển ra Huế và Đà Nẵng để hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do mưa lũ.

Chiều 3-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức vận chuyển khoảng 30 tấn hàng hóa cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung.

Đây là đợt hàng thứ 5 kể từ khi thành phố phát động chương trình tiếp nhận tiền, hàng hóa hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang gánh chịu thiên tai, thể hiện tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước” và tấm lòng sẻ chia của người dân TP.HCM.

Khoảng 30 tấn hàng hóa bao gồm: gạo, mì gói, quần áo mới, chăn mền và các nhu yếu phẩm, được chia đều các xe, khẩn trương vận chuyển đến Huế và TP Đà Nẵng. Trong đó, TP Đà Nẵng có 493 thùng hàng hóa nhu yếu phẩm, 200 thùng chăn mền khăn, 10 tấn gạo. TP Huế được hỗ trợ 269 thùng hàng hóa, 235 thùng chăn mền cùng 10 tấn gạo.

Trước đó, ngày 28-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã vận chuyển 70 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Từng bao gạo mang theo sự sẻ chia của người dân TP.HCM gửi đến bà con miền Trung.
Mỗi thùng hàng mang đi được kiểm tra, đóng gói cẩn thận.
Tình nguyện viên tất bật đưa hàng hóa lên xe, kịp thời vận chuyển đến TP Huế và TP Đà Nẵng.
Một số vật tư như: thuốc men, chăn mền, được đóng thùng cẩn thận tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển xa.
Những dòng nhắn nhủ giản dị: “Số bánh này có thể dùng thay mì gói vì nhiều nơi chưa có điện nước để nấu mì…” được ghi chú cẩn thận trên thùng hàng.
Không ai bảo ai, mỗi người chung tay hỗ trợ nhau, nhanh chóng xếp từng kiện hàng lên xe để kịp vận chuyển đến bà con miền Trung.
Gần trăm bao gạo các loại được phân bổ lên các xe tải để vận chuyển đến TP Huế và TP Đà Nẵng.
Hàng hóa được chất đầy các chuyến xe, khẩn trương vận chuyển ra miền Trung, gửi gắm sự sẻ chia của chính quyền và nhân dân TP.HCM đến đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Tính từ ngày 1-8-2025 đến ngày 2-11-2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận hơn 204 tỉ đồng từ 14.720 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố đóng góp, ủng hộ các tỉnh khắc phục thiệt hại do bão, lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam – Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM đã và đang tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ.

