Gần Tết, giúp việc đề nghị sốc, chủ nhà bật khóc nhìn mẹ nằm liệt giường

Vì quá giận, tôi gọi điện mắng người giúp việc ngay giữa đêm. Tôi muốn trút tất cả những giận hờn, bực bội lên người giúp việc bởi sự thiếu trách nhiệm của chị ta. Giúp việc xin về quê ăn Tết sớm nhưng sau chưa đầy 2 ngày đã nhắn tin: "Em ơi, chị xin nghỉ luôn nhé, em tìm người khác giúp chị". Tôi đọc tin mà choáng váng vì chị giúp việc này đã làm ở nhà tôi khá lâu, tôi cũng ưng ý và chị chưa từng nói về ý định muốn nghỉ việc. Trước đó, ai muốn nghỉ cũng phải báo trước 2-3 tuần để tôi còn tìm người thay thế. Nhắn tin qua lại suốt buổi tối, tôi đưa ra đủ lý lẽ thuyết phục, chị cũng biện minh đủ điều nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Giận quá, tôi cầm máy gọi cho chị giữa đêm, mắng: "Chị đi làm bất kể việc gì cũng phải làm hết trách nhiệm. Chưa hết tháng, chị đùng đùng bỏ về, bỏ mẹ tôi bơ vơ. Trước giờ, tôi có đối xử tệ bạc với chị lần nào chưa?". Giúp việc cũng chẳng vừa, dứt khoát trả lời: "Chị đã nói với em rồi đó, em đáp ứng được yêu cầu của chị thì chị lên, mùng 3 Tết chị có mặt. Còn không thì em thuê người khác chăm mẹ". Câu trả lời của chị khiến tôi muốn phát điên. Trước giờ tôi thuê nhiều người giúp việc chăm mẹ liệt giường, cũng nhiều người nghỉ nhưng chưa người nào có thái độ như chị ta. Chả là, chị giúp việc làm ở nhà tôi gần 2 năm nay bỗng xin về quê ăn Tết sớm. Chị nói năm nay con gái chị ở nước ngoài về, nhiều năm gia đình không sum họp, chị muốn về sớm để chuẩn bị Tết thật tươm tất. Dù không muốn, tôi cũng phải chấp nhận vì tôi lo nếu mình gây khó dễ, chị sẽ từ bỏ công việc này. Mẹ tôi bị liệt giường hơn 6 năm nay, khó khăn lắm tôi mới giữ được chị ở nhà mình gần 2 năm, chỉ để chăm sóc mẹ. Tôi lo lắng mẹ nằm liệt không ai chăm sóc. Ảnh minh họa: FP Vài năm đầu khi mẹ mới bị bệnh, tôi trả lương giúp việc 10 triệu đồng/tháng bao ăn. Nhưng cũng chỉ được 2-3 tháng, họ lần lượt xin nghỉ với lý do không đủ sức khỏe bê đỡ người ốm. Tôi phải nhờ vả, hỏi han khắp nơi. Cuối cùng, tôi nhờ một trung tâm giúp việc tìm được chị với mức lương 14 triệu đồng/tháng. Để trả lương cho chị ta, tôi phải hạn chế, chắt bóp mọi khoản chi tiêu trong nhà. Nhưng sau mấy ngày về quê, chị thay đổi, đòi nghỉ việc nếu tôi không đáp ứng yêu cầu tăng lương, tăng thưởng. Tôi nghe loáng thoáng rằng, chị bị giúp việc nhà hàng xóm khích bác, nói mức lương chăm sóc người liệt như vậy là quá thấp nên mới làm mình làm mẩy với tôi. Chị ta tin tôi không thuê được ai nên nhất định sẽ tăng lương, thưởng Tết cao. Chị nhắn tin cho tôi: "Em tăng lương cho chị lên 16 triệu, thưởng Tết cho chị 2 tháng lương thì đúng mùng 3 Tết chị có mặt ở nhà em, không nói hai lời. Còn không, chị phải xem xét tìm công việc nấu nướng, trông trẻ, nhàn hạ hơn nhiều". Tin nhắn ráo hoảnh khiến tôi thất thần. Giúp việc bây giờ "chảnh" đến vậy sao? Tôi đi làm lương 20 triệu mà bỏ ra 16 triệu trả cho chị, vậy tôi ăn tiêu bằng gì? Thưởng Tết của tôi chưa được 1 tháng lương mà chị đòi thưởng 2 tháng? Rồi chị nhắn tiếp: "Chị nói thật với em, mức lương 14 triệu có thể là cao với em nhưng việc chăm sóc người già liệt giường thực sự rất vất vả. Chỉ việc nâng lên hạ xuống thôi, chị đã vẹo cả cột sống. Tiền lương không bù lại được tiền thuốc. Chị nói để em hiểu. Em cứ suy nghĩ kĩ rồi báo chị". Trong thâm tâm, tôi cũng hiểu rằng việc thuê được một người giúp việc tận tâm chăm sóc mẹ mình là không dễ dàng. Nhưng yêu cầu của chị thật rất quá đáng. Tôi tự hỏi, liệu có phải mình đã quá dễ dãi nên giúp việc mới "cành cao" như thế? Tôi giải thích với chị, số tiền thưởng như vậy là quá lớn và mong chị có thể hiểu, thông cảm cho hoàn cảnh gia đình tôi. Vợ chồng tôi cũng chỉ làm nhân viên văn phòng, làm công ăn lương, không phải người giàu có. Dù có nói đến thế, chị vẫn không thay đổi quyết định. "Em cứ nghĩ kĩ, nếu em đáp ứng được yêu cầu của chị, đúng mùng 3 chị có mặt, tùy em nhé!", chị đáp. Tôi bất lực, chỉ biết than trời! Nhìn mẹ mà nước mắt chảy dài... Than ôi giúp việc thời nay! Theo VietNamNet