Gắn nhãn LV, Gucci, Chanel bán đầy vỉa hè... vấn nạn không dứt

“Trên mạng xã hội việc buôn bán hàng giả khá tùy tiện; việc quảng cáo hàng giả một cách liều lĩnh, trơ trẽn, thản nhiên,... Điều này khiến cộng đồng doanh nghiệp hội viên rất bức xúc vì thiệt hại lớn do không bán được hàng, bị mất uy tín, thương hiệu... điều này có thể khiến doanh nghiệp phá sản. Nguy hiểm hơn, nếu không kiểm soát, xử lý được vấn đề hàng giả, hàng nhái có nguy cơ làm triệt tiêu hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chân chính trong nước”, bà Vũ Kim Hạnh nêu rõ.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phân tích: vấn nạn hàng giả, hàng nhái vẫn phức tạp do lợi ích lớn, nhu cầu tiêu dùng cao, năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế, cùng với đó là nhu cầu sính hàng ngoại. Đặc biệt, có cả tình trạng một bộ phận công chức tiếp tay cho các đối tượng tội phạm.

“Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, từ khi Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (theo Quyết định số 389/QĐ-TTg), công tác phối hợp của các lực lượng có sự chuyển biến căn bản”, ông Dũng cho biết thêm.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng về cơ bản có sự chuyển biến, nhưng trong một số vụ việc cụ thể vẫn còn chưa tốt. Nguyên nhân là do một số bộ phận cán bộ, công chức còn tiếp tay, làm ngơ cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong khi công tác phối hợp đòi hỏi bí mật, dễ để lọt thông tin để các đầu nậu tẩu tán hàng hóa, thậm chí thay đổi phương thức thủ đoạn gây khó khăn cho việc phát hiện, bắt giữ.

“Nhiều vụ việc khi lực lượng Hải quan, Quản lý thị trường chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý hình sự lại gặp khó khăn do không được tham gia vụ việc từ đầu và do chuyển hồ sơ muộn, các đối tượng tẩu tán các chứng cứ liên quan, thống nhất lời khai... ”, ông Đặng Văn Dũng chia sẻ.

Lương Bằng