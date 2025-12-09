Gắn mã định danh cho từng thửa đất

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn các địa phương chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai theo chính quyền 2 cấp sau sáp nhập và gắn mã định danh thửa đất tại địa bàn có dữ liệu địa chính.

Theo đó, các đơn vị hành chính cấp tỉnh cũ phải chỉnh lý và hợp nhất dữ liệu địa chính, để thống nhất cơ sở dữ liệu đất đai theo cấp tỉnh mới. Dữ liệu thửa đất sau khi cập nhật, chỉnh lý sẽ được người dân, doanh nghiệp sử dụng khi làm thủ tục liên quan đất đai.