Gắn hệ thống rà quét để hạn chế tình trạng 'báo hóa mạng xã hội'

Số liệu từ Cục Báo chí, hiện có 816 cơ quan báo in và điện tử. Trong đó, có 138 báo, 369 tạp chí chuyên ngành và 309 tạp chí khoa học. Năm 2022, Bộ TT&TT bước đầu xác định hơn 30 tạp chí có dấu hiệu “báo hóa” và một số cơ quan báo chí có biểu hiện “tư nhân hóa”, chủ yếu của các Hội xã hội, xã hội nghề nghiệp và một số viện nghiên cứu.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Ông Lê quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử (PTTH và TTĐT) cho biết, tình trạng tương tự xảy ra với các trang tin điện tử và mạng xã hội. Hiện có 1.750 trang thông tin điện tử tổng hợp do cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp hay các cơ quan báo chí quản lý.

Ông Tự Do đánh giá, nhóm trang tin do doanh nghiệp làm chủ thường có nhiều biểu hiện báo hóa khi sử dụng tên miền gây nhầm lẫn, tự sản xuất tin bài rồi chuyển cho cơ quan báo chí….Dấu hiệu chung của tình trạng này là thiết kế giao diện, chuyên mục như một cơ quan báo chí, mạng xã hội nhưng không có tương tác của người dùng; có đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp như ở các cơ quan báo chí.

Lý giải nguyên nhân, ông Tự Do cho rằng do các quy định hiện nay còn bất cập, tuy nhiên, thực tiễn tình trạng các địa phương khi xử lý tình trạng báo hóa có nhiều hạn chế. “Hầu hết các địa phương chỉ nhắc nhở, vì các quy định pháp luật chưa rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta chờ quy định thi việc báo hóa trang tin, mạng xã hội lại càng nhức nhối và dễ bị lợi dụng hơn”, ông Tự Do nói.

Lãnh đạo Cục PTTH và TTĐT cho biết, hiện Nghị định 72 về quản lý các thông tin trên Internet và mạng xã hội đã trình chính phủ và dự kiến sẽ ban hành trong năm nay. Trong đó, làm chi tiết hơn các quy định về quy định về hoạt động cho các trang tin điện tử và mạng xã hội.

Địa phương “than khó” trong quản lý