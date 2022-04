Gan đúng là kỵ viamin C, nhưng kiêng giá xào gan thì... mang tội

Thứ hai, giá có nhiều vitamin C. Điều này đúng. Trong 100g giá có khoảng 12mg vitamin C. Nói cách khác, ăn 100g giá mới đáp ứng được 13 - 16% nhu cầu vitamin C mỗi ngày.

Giá có vitamin C nhưng giá không được xem là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể. So với các loại rau củ quả khác thì giá còn thua xa ngàn dặm.

Trích dẫn vài loại rau, trái cây giàu vitamin C, cũng tính trên 100g (theo số liệu của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ):

Trái ổi (228mg), trái kiwi (93mg), rau cải xanh (89mg), đu đủ (61mg), dâu tây (59mg), cam (53mg),…

Nhu cầu vitamin C mỗi ngày với người lớn chỉ khoảng 75- 90mg, ăn chừng nửa quả ổi là hơn gấp đôi nhu cầu vitamin C rồi, chưa kể còn các loại rau trái khác ăn trong ngày….

Thứ ba, trong thực tế, chúng ta rất ít khi bị thiếu vitamin C mà thường là tiêu thụ quá dư vitamin C so với nhu cầu, vì nguồn vitamin rất dồi dào trong đủ loại thực phẩm. Mà dư cũng chẳng sao, vì vitamin C tan trong nước, không tích lũy trong cơ thể, nếu dư thừa thì sẽ được đào thải ra ngoài theo đường tiểu.