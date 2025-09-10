Gần 84.000 ngôi nhà còn đang ngập trong lũ lịch sử ở miền Bắc

Cập nhật đến sáng nay, 9-10, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), cho biết đang có khoảng gần 84.000 ngôi nhà ở miền Bắc ngập trong nước lũ. So với hơn 220.000 ngôi nhà bị ngập những ngày trước, số nhà bị ngập đến sáng nay đã giảm mạnh.

Cụ thể, Thái Nguyên có khoảng hơn 70.000 nhà, tập trung ở khu vực thành phố Thái Nguyên cũ, huyện Phú Bình cũ, thành phố Phổ Yên cũ… và một số xã, phường chưa cập nhật được tình hình.

Tại Bắc Ninh đang có hơn 11.000 ngôi nhà ở khu vực ven sông, ngoài đê chính sông Cầu, sông Thương thuộc huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa cũ bị ngập.