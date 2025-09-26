Gần 70 sự kiện, hoạt động của Chủ tịch nước Lương Cường tại Mỹ để lại dấu ấn nổi bật

Chuyến đi diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa khi cả Việt Nam và LHQ đều kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và Việt Nam - Mỹ kỷ niệm 30 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, với gần 70 hoạt động đa dạng, hiệu quả, chuyến công tác của Chủ tịch nước thành công rất tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện, cả về đa phương và song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo ông Đặng Hoàng Giang, qua phát biểu của các nước tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ, trong trao đổi của các nước với Chủ tịch nước Lương Cường tại các cuộc gặp, có thể thấy rõ hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn tiếp tục là xu thế chung và là nguyện vọng của người dân trên khắp toàn cầu.